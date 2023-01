India vs Australia Test Series: ऑस्ट्रेलिया को सता रहा इन 2 भारतीय बॉलर्स का डर, स्पेशल तैयारी में जुटा, VIDEO

India vs Australia Test Series: भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज खेल रही है. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम भी भारत दौरे पर आएगी और फिर दोनों टीमों के बीच 4 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 9 से 13 फरवरी के बीच नागपुर में खेला जाएगा.

यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिहाज से भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी है. चैम्पियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को यह सीरीज हर हाल में जीतनी होगी. जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस समय भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल से काफी डर लग रहा है.

19 साल से भारत में सीरीज नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया

यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सिडनी में एक स्पेशल पिच तैयार करवाई है. यह पिच ठीक भारतीय पिचों की तरह ही है, जहां स्पिनर्स को बेहद ज्यादा मदद मिलती है. इसी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्लेयर जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

बता दें कि 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अश्विन और अक्षर ने मिलकर 4 टेस्ट मैचों में कुल 59 विकेट हासिल किये थे. यही रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी डरा रहा है. दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम का भारत दौरा किसी डरावने सपने से कम नहीं रहा है. क्योंकि कंगारू टीम अक्टूबर 2004 के बाद से भारत में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है. तब से अब तक भारतीय टीम ने लगातार 4 टेस्ट सीरीज में हराया है.

Australia beginning preparations for India with a short camp in Sydney. #INDvAUS pic.twitter.com/vQR5a1qN2H