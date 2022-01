Ashes 2022, Aus Vs Eng: Ashes जीत के बाद बीयर पार्टी कर रही थी AUS टीम, पहुंच गई पुलिस, Video

Ashes 2022, Aus Vs Eng: ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में इंग्लैंड को 4-0 से एशेज़ में मात दे दी है. होबार्ट में टेस्ट मैच जीतने के बाद से ही ऑस्ट्रेलियाई टीम का जश्न मनाना जारी है. पहले ड्रेसिंग रूम में पैट कमिंस और बाकी खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया और बीयर पी, बाद में सभी खिलाड़ी बाहर भी घूमने निकले. लेकिन यहां पर ही पुलिस पहुंच गई और पार्टी को रुकवा दिया.



दरअसल, सोमवार सुबह नाथन लायन, एलेक्स कैरी समेत कुछ अन्य खिलाड़ी बीयर पार्टी कर रहे ते. सुबह करीब 6.30 बजे तक ये पार्टी चली, लेकिन तभी वहां पर पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने वहां जाकर सभी से कहा कि काफी शोर हो रहा है, ऐसे में पुलिस वार्निंग देकर चली गई. जिसके बाद खिलाड़ियों को पार्टी बंद करनी पड़ी.

