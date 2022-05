Andrew Symonds Death: 'एंड्रयू साइमंड्स की मौत हकीकत नहीं लगती', जानिए दिग्गजों ने किस तरह जताया दुख

Andrew Symonds Death: रविवार की सुबह खेल जगत से एक बुरी खबर सामने आई है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स (Andrew Symonds Death) का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया. 46 साल की उम्र में अचानक साइमंड्स के निधन की इस खबर के बाद से ही खेल जगत सदमे में है.

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, साइमंड्स के साथी खिलाड़ी और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन समेत कई दिग्गजों ने भावुक ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी. इसमें माइकल वॉन ने कहा कि साइमंड्स का निधन हो गया, यह बात हकीकत नहीं लग रही.

Simmo .. This doesn’t feel real .. #RIP ❤️

The tributes have been flowing in from former team-mates and international stars alike.https://t.co/Cl8ipbcqaw

टाउन्सविले शहर से 50 किमी दूर हुआ हादसा

बता दें कि एंड्रयू साइमंड्स की शनिवार रात टाउन्सविले में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई. क्वींसलैंड पुलिस ने बताया कि शहर से लगभग 50 किलोमीटर वेस्ट के हर्वे रेंज में रात करीब 10:30 बजे एक हादसा हुआ था. शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि तेज रफ्तार कार सड़क पर पलट गई. साइमंड्स को बचाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे. पुलिस ने बताया कि हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं.

Devastated to hear about Andrew Symonds passing away in a car crash in Australia. We shared a great relationship on & off the field. Thoughts & prayers with the family. #AndrewSymonds pic.twitter.com/QMZMCwLdZs

अख्तर और गिलक्रिस्ट ने भी दुख जताया

शोएब अख्तर ने लिखा, 'ऑस्ट्रेलिया में कार हादसे में एंड्रयू साइमंड्स के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है. फील्ड के अंदर और बाहर मैंने उसके साथ काफी शानदार समय बिताया है. उसके परिवार के लिए संवेदनाएं हैं.' वहीं, एडम गिलक्रिस्ट ने लिखा- हकीकत में इस खबर ने बहुत दुख पहुंचाया.

Always a magnanimous presence in the field. Never imagined you'd go so early. Sad beyond words on hearing about Andrew Symonds passing away in a car accident. World cricket will always remember you. #AndrewSymonds pic.twitter.com/9Eczy9M1F4

Horrendous news to wake up to.

Utterly devastated. We are all gonna miss you mate.☹️ #RIPRoy

This is so devastating 😞

Roy was So much fun to be around

Our Thoughts are with Symonds family #RIPRoy

Vale Andrew Symonds.



We are shocked and saddened by the loss of the loveable Queenslander, who has tragically passed away at the age of 46. pic.twitter.com/ZAn8lllskK

