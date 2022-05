Andrew Symonds: वर्ल्डकप में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई एंड्रयू साइमंड्स की वो धमाकेदार पारी, जिसे गौतम अडानी ने भी किया याद

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की कार एक्सीडेंट में हुई मौत से हर कोई हैरान है. भारतीय समयानुसार रविवार सुबह जब ये खबर आई, उसके बाद से ही क्रिकेट फैन्स अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी भी क्रिकेट के फैन हैं और उन्होंने भी एंड्रयू साइमंड्स को याद किया है.



गौतम अडानी ने एंड्रयू साइमंड्स के लिए ट्वीट किया कि एंड्रयू साइमंड्स के अचानक निधन से हैरान हूं, जिन्होंने मैदान के अंदर और बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई. उनकी शानदार बैटिंग, फील्डिंग और वर्ल्डकप में खेली गई 143 रनों की पारी शानदार थी, जिसे भुलाया नहीं जा सकता. जैसे मार्च में वॉर्न जल्दी चले गए, वैसे ही साइमंड्स की पारी भी जल्द समाप्त हो गई. रेस्ट इन पीस.

Shocked by the loss of Andrew Symonds who epitomized presence both on and off the field. His explosive batting, quicksilver fielding, his blazing 143 that won the 2003 WC for Australia ... all unforgettable! As with Warne in March, Symonds' innings ended way too soon. RIP 🙏🏽 pic.twitter.com/VK2KYgsG45