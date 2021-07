राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद ट्रोलर्स के निशाने पर आए अजिंक्य रहाणे, ये है वजह

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्‍य रहाणे सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए.

दरअसल, रहाणे ने 19 अक्‍टूबर 2012 को राज कुंद्रा को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था. रहाणे ने लिखा था, 'सर आप अच्‍छा काम कर रहे हैं.' जिसका जवाब देते हुए कुंद्रा ने कहा था शुक्रिया, आप जरूर आएं और इसे लाइव देखें. इसके जवाब में रहाणे ने लिखा था कि हां, सर पक्का.

@TheRajKundra yeah I wil for sure sir:) — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) October 19, 2012

राज कुंद्रा के गिरफ्तार होने के बाद रहाणे का 9 साल पुराना ये ट्वीट वायरल हो गया और वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए. रहाणे ने 2012 में राज कुंद्रा के किसी काम की तारीफ की थी. उस समय राज कुंद्रा आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्‍थान रॉयल्‍स के सह मालिक थे. जबकि, रहाणे टीम के सदस्य थे. वह 2011 में राजस्थान रॉयल्स से जुड़े थे और 2018 के आईपीएल में वह राजस्थान के कप्तान भी थे. रहाणे अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं. वह 2020 से इस टीम से जुड़े हुए हैं.

You must come see it live😭💀😭💀 rahane bhai yeh kis line main aa gaye aap https://t.co/hwrvNisI6r — Larth (@ParthPendse) July 20, 2021

Rahane to Raj Kundra : pic.twitter.com/Y5cXsmIq4K — N I T I N (@theNitinWalke) July 19, 2021

फरवरी में दर्ज हुआ था केस

इसी साल फरवरी में क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का एक केस दर्ज किया था. केस दर्ज होने के बाद से ही पुलिस ने कई अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की थी.

पुलिस के मुताबिक, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम की तलाश में आने वाली जरूरतमंद लड़कियों को बड़ी फिल्मों में रोल दिलाने के नाम पर फंसाया जाता था. हर हफ्ते फिल्म रिलीज की जाती थी.

ऐसा पहली बार नहीं है जब राज कुंद्रा का नाम किसी विवाद में आया है. IPL फिक्सिंग से लेकर अंडरवर्ल्ड से डील तक कई विवादों में राज का नाम आ चुका है.

23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए राज कुंद्रा

सोमवार रात को गिरफ्तार किए गए राज कुंद्रा को आज ( मंगलवार) को मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

इस केस में राज कुंद्रा के अलावा अन्य 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है. इनमें जॉन रेयान, यासमीन खान उर्फ यासमीन खासनवीस, प्रतिभा नालावडे, मोनू जोशी, भानू सूर्यम ठाकुर, मोहम्मद सैफी, वंदना तिवारी उर्फ गहना वश‍िष्ठ, उमेश कामत, दीपांकर खासनवीस, तनवीर हाशमी का नाम शामिल है.

इस बीच, जांच में सामने आया है कि राज कुंद्रा एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे. H अकाउंट के नाम से बने इस ग्रुप में अश्लील फिल्मों के कारोबार के बारे में चर्चा होती थी. इसमें कुल 5 लोग थे. इसमें मार्केटिंग, सेल्स से लेकर मॉडल्स के पेमेंट को लेकर बातें होती थीं.