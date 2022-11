AFG Vs SL T20 WC: अफगानिस्तान को ले डूबी बारिश, सुपर-12 से बाहर होने वाली पहली टीम बनी

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 की सुपर-12 स्टेज अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच रही है. मंगलवार को अफगानिस्तान आधिकारिक तौर पर टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और अब उसका सेमीफाइनल में पहुंचने का कोई चांस नहीं है. श्रीलंका के हाथों अफगानिस्तान को 6 विकेट से हार मिली, जिसके साथ ही उसका बोरिया-बिस्तर बंध गया. वहीं ये मैच जीतने के बाद श्रीलंका ने खुद को सेमीफाइनल की रेस में बरकरार रखा है.

वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का प्रदर्शन कैसा रहा?



अफगानिस्तान को इस बार सीधा सुपर-12 में एंट्री मिली थी, लेकिन वह सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई. टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में अफगानिस्तान ने अभी तक 4 मैच खेले, इसमें उसे 2 में हार मिली है जबकि 2 मैच बारिश की वजह से धुल गए.



ऐसे में अफगानिस्तान को 2 प्वाइंट मिले, जो कि मैच धुलने के वजह से ही मिले. अब उसका एक मैच बचा है, अगर वह जीत भी जाती है तो कुल प्वाइंट की संख्या 4 ही होगी. यानी अफगानिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस नहीं है और आखिरी मैच सिर्फ एक औपचारिकता ही होगा.

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में अफगानिस्तानः

बनाम इंग्लैंड- 5 विकेट से हार मिली

बनाम न्यूजीलैंड- बारिश के कारण मैच रद्द (1 प्वाइंट)

बनाम आयरलैंड- बारिश के कारण मैच रद्द (1 प्वाइंट)

बनाम श्रीलंका- 6 विकेट से हार मिली

बनाम ऑस्ट्रेलिया- 4 नवंबर

बारिश ने किया अफगानिस्तान का काम खराब...

एसोसिएट टीमों की बात करें तो इनमें अफगानिस्तान को ही सबसे मजबूत माना जा रहा था, यही वजह रही कि वह सुपर-12 में उन टीमों में शामिल थी जो पहले से ही 8 टीमों में शामिल थी. लेकिन टी-20 वर्ल्ड कप में बारिश उसके लिए मुश्किल पैदा करने वाली वजह बन गई. अफगानिस्तान के पास आयरलैंड या श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने का मौका था, क्योंकि बाकि दो मैच इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों से थे. लेकिन बारिश के साथ-साथ खराब खेल भी अफगानिस्तान को ले डूबा और अब वह वर्ल्ड कप से बाहर है.

