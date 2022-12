PAK vs ENG Test Bazball: पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद ने उड़ाया इंग्लैंड का 'बैजबॉल', फैन्स ने लगा दी अंग्रेजों की क्लास

Abrar Ahmed PAK vs ENG Test Bazball: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ हाल ही में कुछ समय से 'Bazball' शब्द जुड़ा हुआ है. यह शब्द टीम के साथ तब से जुड़ा है, जब से न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रैंडन मैक्कुलम इंग्लिश टीम के कोच बने हैं. इंग्लैंड टीम इन दिनों पाकिस्तान दौरे पर है, यहां भी यह 'Bazball' ट्रेंड में आ गया है.

बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की आक्रामक पारी के कारण यह 'Bazball' नाम जुड़ा है. इसके दम पर ही इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट के पहले ही दिन 500 से ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. एक दिन में ही इंग्लैंड की तरफ से 4 शतक लगा दिए थे. इसके दम पर इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच 74 रनों से जीत लिया था.

अबरार ने 7 विकेट लेकर 'Bazball' को ध्वस्त किया

अब इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मुल्तान में खेला जा रहा है. इसमें पाकिस्तान के लिए लेग स्पिनर अबरार अहमद ने डेब्यू करते हुए इंग्लैंड के 'Bazball' की धज्जियां उड़ा दीं. अबरार ने 22 ओवर में 114 रन देकर इंग्लैंड के 7 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया. बड़ी बात है कि यह सभी टॉप-7 विकेट रहे थे.

Abrar when he heard about Bazball approach pic.twitter.com/Ma3ihxAYJr — Lahori Guy 🇵🇹 (@YrrrFahad_) December 9, 2022

A fifer in the first session of debut Test for Abrar Ahmed, he's the answer to BazBall 🪄 #PAKvENG — Farid Khan (@_FaridKhan) December 9, 2022

this is the humiliation of Bazball that the cricketing world badly needed. — AZ (@azkhawaja1) December 9, 2022

अबरार के इस प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर 'Bazball' शब्द ट्रेंड में आ गया. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इंग्लैंड टीम की क्लास लगाते हुए उसके 'Bazball' को जमकर ट्रोल किया. 'Bazball' को लेकर कई तरह के मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं.

बाबर ने मुल्तान टेस्ट में खेली अर्धशतकीय पारी

अबरार के इस शानदार प्रदर्शन के बदौलत पाकिस्तान टीम ने मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड को 281 रनों पर ही ढेर कर दिया. टीम के लिए बेन डकैट ने 63 और ओली पोप ने 60 रन बनाए. इनके अलावा कोई बल्लेबाज फिफ्टी तक नहीं लगा सका. इसके बाद मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान टीम ने 2 विकेट पर 107 रन बना दिए. कप्तान बाबर आजम 61 और सऊद शकील 32 रन बनाकर नाबाद हैं.

Abrar Ahmad to Bazball pic.twitter.com/h7AJVRHVgP — Lahori Guy 🇵🇹 (@YrrrFahad_) December 9, 2022

Whenever the ball will deviate from straight lines, this Bazball will look Boozeball. — Saurabh Malhotra (@MalhotraSaurabh) December 9, 2022