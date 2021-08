'वो कभी भी किसी को भी आउट कर सकता है...' जानें कोहली ने किसके बारे में ऐसा कहा

मोहम्मद सिराज की कामयाबी से भारतीय कप्तान विराट कोहली हैरान नहीं हैं. उनका कहना है कि इस तेज गेंदबाज का आत्मविश्वास ऐसे स्तर पर पहुंच गया है, जहां उनका मानना है कि वह खेल में किसी भी समय किसी भी बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं.

मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा की मौजूदगी वाली तेज गेंदबाजी चौकड़ी के सबसे युवा सदस्य हैदराबाद के 27 साल के सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट में 11 विकेट चटकाए हैं.

उनकी सटीक लाइन और लेंथ तथा गेंद पर नियंत्रण ने घरेलू टीम के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया है. सिराज ने 8 विकेट लॉर्ड्स के दूसरे टेस्ट के दौरान चटकाए, जिससे भारत ने 151 रनों से जीता.

