CWG: कॉमनवेल्थ गेम्स में छाए 'बाल गोपाल', सिल्वर जीतने के बाद प्रियंका गोस्वामी ने खिंचवाई तस्वीर

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए मेडल बरस रहे हैं. साथ ही अलग-अलग कहानियां भी निकलकर आ रही हैं. 10 हज़ार मीटर पैदल वॉक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली प्रियंका गोस्वामी की एक तस्वीर तेज़ी से वायरल हो रही है. जहां वह गले में सिल्वर मेडल टांगे हुए है और उनके हाथ में भगवान कृष्ण की मूर्ति है.

भारत को इस कॉमनवेल्थ में रेसलिंग के अलावा एथलेटिक्स से भी मेडल मिले हैं. प्रियंका गोस्वामी ने सिल्वर मेडल जीता तो देश उन्हें बधाइयां देने लगा. प्रियंका ने मेडल जीतने के बाद इसे अपने परिवार और बाल गोपाल (भगवान कृष्ण का बाल रूप) को समर्पित किया.

Little Krishna and Priyanka Goswami

In whatever competitions she takes part in, Priyanka Goswami always carries Laddu Gopal with herself.

Today when she won the CWG silver, she carried her little best friend even on the podium ❤️ pic.twitter.com/wF4aGAmlSq