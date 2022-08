India Vs Pakistan Deepak Punia CWG: सोना ही सोना... दीपक पूनिया ने पाकिस्तान के रेसलर को पटका, जीत लिया गोल्ड मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए मेडल की बरसात हो रही है. शुक्रवार को रेसलिंग में टीम इंडिया ने लगातार मेडल जीते हैं और अंत में दीपक पूनिया ने पाकिस्तान के रेसलर को हराकर भी गोल्ड मेडल जीता.

दीपक पूनिया ने 86 किग्रा. फ्री-स्टाइल कुश्ती में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को 3-0 से मात दी. पूरे मैच में दीपक पूनिया हावी नज़र आए और पाकिस्तानी रेसलर दीपक के दांव के आगे थके हुए नज़र आए.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के अभी तक 9 गोल्ड मेडल मैच हो गए हैं. इसमें से तीन शुक्रवार को ही रेसलिंग में आए हैं, अब भारत के कुल मेडल की संख्या 24 पहुंच गई है और वह टॉप-5 में पहुंच गया है.

That’s another 🥇 added by @deepakpunia86 to team 🇮🇳 #medaltally @birminghamcg22 . This is Team India’s 9th Good Medal and 3rd 🥇 in wrestling 🤼‍♀️ at the #commonwealthgames2022 #ekindiateamindia #b2022 pic.twitter.com/6rWEDrmHjd