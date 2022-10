Super Computer से कम नहीं है हमारा दिमाग, क्वांटम कंप्यूटर की तरह करता है काम

जर्नल ऑफ फिजिक्स (Journal of Physics Communications) में हाल ही में प्रकाशित शोध के मुताबिक, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने मानव मस्तिष्क और उसके कामकाज की जांच करने के लिए क्वांटम ग्रैविटी (Quantum gravity) की मौजूदगी दिखाने के लिए बनाए गए एक कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई किया है. इस शोध में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारा दिमाग क्वांटम कम्प्यूटेशन (Quantum computation) का इस्तेमाल कर सकता है.

दिमाग के फंक्शन और सचेत जागरूकता (Conscious awareness) और शॉर्ट टर्म मेमोरी फंक्शन (Short-term memory function) के बीच संबंध से पता चलता है कि क्वांटम प्रोसेस भी संज्ञानात्मक (Cognitive) और सचेत मस्तिष्क के कामकाज (Conscious brain functioning) का एक हिस्सा हैं.

अगर टीम के निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है, तो यह हमें समझने में मदद करेगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है. साथ ही, इसे कैसे संरक्षित किया जा सकता है या इसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है. वे शायद बेहतर तकनीक की खोज करके, और भी बेहतर क्वांटम कंप्यूटर बनाने पर काम कर सकते हैं.

ट्रिनिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस (TCIN) के मुख्य फिजिसिस्ट और शोध के लेखक डॉ क्रिश्चियन केर्सकेन्स (Dr Christian Kerskens) का कहना है कि हमने क्वांटम ग्रैविटी की मौजूदगी को साबित करने के लिए हमारा मानना है कि आप ज्ञात क्वांटम सिस्टम लेते हैं, जो एक अज्ञात सिस्टम के साथ इनटरैक्ट करते हैं. अगर ज्ञात सिस्टम इनटैंगल होते हैं, तो अज्ञात सिस्टम क्वांटम सिस्टम ही होना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि हमने हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, ज्ञात सिस्टम के तौर पर 'ब्रेन वॉटर' के प्रोटॉन स्पिन का इस्तेमाल किया. 'ब्रेन वाटर' हमारे दिमाग में स्वाभाविक रूप से तरल के रूप में बनता है और प्रोटॉन स्पिन को MRI की मदद से मापा जा सकता है. इसके बाद, उलझे हुए स्पिनों खोजने के लिए एक खास एमआरआई डिज़ाइन का इस्तेमाल करके, हमें एमआरआई सिग्नल मिले जो दिल की धड़कन से पैदा होने वाली क्षमता, EEG सिग्नल की ही तरह दिखता है. ईईजी इलेक्ट्रिकल ब्रेन करंट को मापते हैं.

