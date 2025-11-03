scorecardresearch
 

Vastu Tips: अमीर लोग घर की इस दिशा में रखते हैं लाल रंग की चीजें, धनधान्य में होती है कई गुना वृद्धि

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की दक्षिण दिशा अग्नि तत्व से संबंधित है और इसे लाल रंग से जोड़ा जाता है. कहते हैं कि घर में दक्षिण दिशा में लाल रंग की वस्तुएं रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक कठिनाइयां दूर रहती हैं.

ज्योतिषविद मानते हैं कि दक्षिण दिशा में लाल रंग की चीजें रखना बहुत शुभ होता है. (Photo: AI Generated)
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की दक्षिण दिशा को अग्नि तत्व की दिशा बताया गया है. ज्योतिष में इस दिशा का संबंध लाल रंग से बताया जाता है. ज्योतिषविद मानते हैं कि कई घरों में लोग दक्षिण दिशा में लाल रंग की चीजें जरूर रखते हैं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है और आर्थिक तंगी घर से कोसों दूर रहती है. आइए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

लाल रंग की दीवारें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की दक्षिण दिशा में दीवारों पर लाल रंग करवाना शुभ होता है. आप चाहें तो इस दिशा में बनी खिड़कियों पर लाल पर्दे भी लगा सकते हैं. आपके घर की सुख-संपन्नता को कभी किसी बाहरी व्यक्ति की बुरी नजर नहीं लगेगी.

लाल रंग का फर्नीचर

घर की दक्षिण दिशा में लाल रंग का फर्नीचर रखने से भी शुभ परिणाम मिलते हैं. लाल रंग का सोफा, कुर्सी, टेबल आदि रखने से घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है और घर की सुख-संपन्नता बनी रहती है.

लाल रंग के फूल

घर की दक्षिण दिशा में लाल रंग के फूल रखने से भी धनधान्य और सुख-संपन्नता में वृद्धि होती है. इस दिशा में आप गुलाब, गुड़हल, कनेर, लाल गेंदा, गुलमेंहदी और डहेलिया जैसे फूल रख सकते हैं. इन पौधों की नियमित देखभाल करते रहे हैं और यदि आप इन्हें बदलना चाहें तो सिर्फ मंगलवार के दिन ही बदलें.

मंगल से जुड़ी वस्तुएं

घर की दक्षिण दिशा में मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुएं भी रखी जा सकती हैं. दरअसल, लाल रंग मंगल ग्रह का सूचक है. ऐसे में आप इस दिशा में तांबे का कोई बर्तन या पात्र रख सकते हैं. इस दिशा में ताम्बे के कलश में जल भरकर रखना भी शुभ होता है. इसके अलावा, दक्षिण दिशा में आप गुड़, लाल रंग के गमले में मिट्टी, लाल रंग का धातु निर्मित हाथी  भी रख सकते हैं.

