scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Tips: वास्तु दोष करना है दूर! रोजाना करें ये खास उपाय, बनी रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में धन और समृद्धि केवल मेहनत से नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह से भी जुड़ी होती है. थोड़ी-सी अनदेखी आर्थिक तंगी का कारण बन सकती है, जबकि छोटे-छोटे उपाय जीवन में सौभाग्य और तरक्की ला सकते हैं. सही दिशा, स्वच्छता से जुड़े कार्य करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की रुकावटें दूर होती हैं.

Advertisement
X
इन उपायों से दूर होगा घर का वास्तु दोष (Photo: Pixabay)
इन उपायों से दूर होगा घर का वास्तु दोष (Photo: Pixabay)

Vastu Upay: हर व्यक्ति अपने जीवन को सुख-समृद्धि से भरने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है. लेकिन, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को मेहनत के बावजूद भी मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता है यानी आर्थिक रूप से तरक्की नहीं मिलती है. धीरे धीरे खर्चे बढ़ने लगते हैं और जीवन में नकारात्मकता भी बढ़ने लगती है. वास्तु शास्त्र में जीवन की ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए कई तरह के उपायों का जिक्र किया गया है. जो कि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता लाते हैं. आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में. 

तुलसी के पौधा की सही दिशा

तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है. इसलिए, इसको घर की पूर्व या उत्तर दिशा में रखना ही शुभ होता है. सही दिशा में तुलसी के पौधे को रखने से आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है. जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है. साथ ही, तुलसी का पौधा लगाने से श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपादृष्टि भी बनी रहती है. 

सम्बंधित ख़बरें

Welcome लिखा डोरमेट बिछाते हैं तो रखें ध्यान
Welcome लिखा डोरमैट बिगाड़ सकता है भाग्य! जाने लें वास्तु के ये नियम  
Never keep torn notes and coins in your wallet.
अमीरों के घर में होती हैं ये 6 चीजें, आप भी रखें, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद 
सूर्यास्त के बाद ना करें ये काम. (Photo: Pixabay)
शाम के समय ना दें ये चीजें, मां लक्ष्मी होती हैं नाराज, गरीबी नहीं छोड़ेगी साथ 
Tulsi Vastu Tips
घर में कौन सी तुलसी लगाएं, रामा या श्यामा? गलत दिशा पड़ सकती है भारी  
मंदिर में गुप्त करने के फायदे
मंदिर में चुपचाप करें ये 3 दान, किस्मत आपके कदम चूमेगी 

घर के मुख्य द्वार को रखें साफ-सुथरा
 
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में अगर आप मां लक्ष्मी का प्रवेश और कृपा चाहते हैं तो हमेशा मुख्य द्वार साफ-सुथरा रखें. इसके अलावा, मुख्य द्वार तोरण और दीए से हमेशा सजाकर रखें. इस एक उपाय को करने से व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपादृष्टि हमेशा बनी रहेगी. 

Advertisement

पानी को बेकार में बहने से रोकें

वास्तु शास्त्र में जल यानी पानी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. यहां पानी का सीधा संबंध धन से होता है इसलिए घर में कभी भी पानी को बेकार में खुला नहीं छोड़ना चाहिए. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, व्यर्थ में पानी बहना आर्थिक तंगी और फिजूल खर्ची लाता है. इसलिए, कभी भी पानी से जुड़ी ऐसी गलती न करें वरना वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है. 

इस दिशा में न बनाएं घर का मंदिर

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मंदिर की गलत दिशा भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है. अक्सर लोग बिना सोचे समझे घर के मंदिर को दक्षिण दिशा में बना देते हैं. लेकिन, यह दिशा बहुत ही अशुभ मानी जाती है. इस दिशा में मंदिर बनाने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है. इसलिए, हमेशा मंदिर को उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ही बनाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement