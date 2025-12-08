scorecardresearch
 
Tulsi Beneifts: तुलसी से मिल रहे ये संकेत हैं बेहद शुभ, जल्द बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Tulsi Beneifts: तुलसी में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है. तुलसी भगवान विष्णु को भी प्रिय है. अगर तुलसी के पौधे से कुछ संकेत मिल रहे हैं तो यह बहुत पॉजिटिव माना जाता है, वहीं कुछ संकेत निगेटिव भी होते हैं.

पवित्रता और आस्था का प्रतीक है तुलसी. (Photo: Pixabay)
Tulsi Upay: हिंदू धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि पवित्रता और आस्था का प्रतीक माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से जीवन में कई तरह के सकारात्मक प्रभाव महसूस किए जा सकते हैं. तुलसी के पौधे को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है. माना जाता है कि जिस घर में तुलसी की नियमित पूजा होती है वहां देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा रहता है.अगर तुलसी के पौधे से कुछ संकेत मिल रहे हैं जैसे कि अचानक तेजी से बढ़ना, हरे-भरे पत्ते या फूलों का खिलना तो इसे सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है. मान्यता है कि यह माता लक्ष्मी की प्रसन्नता और जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों का संकेत हो सकता है. 

तुलसी का हरा-भरा होना

घर में तुलसी का हरा-भरा पौधा होना अपने आप में एक शुभ संकेत माना जाता है. अगर तुलसी अपने आप उग आती है, तो इसे घर में आने वाली शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है. यह बताता है कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी हुई है. रोजाना तुलसी की देखभाल करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है. 

नए फूलों का आना

तुलसी में लगातार नए फूलों का निकलना भी शुभ संकेत है. यह दर्शाता है कि मां लक्ष्मी प्रसन्न हैं और आपके घर में उनका वास बना हुआ है. इसके साथ ही यह आर्थिक स्थिति में सुधार और घर में धन-समृद्धि आने का संकेत भी माना जाता है. 

पौधे की तेजी से बढ़त

तुलसी का अचानक तेजी से बढ़ना या शाखाओं का फैलना सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है. यह आपके जीवन में नए अवसर और खुशहाली आने का संकेत हो सकता है. 

तुलसी के पत्तों की खुशबू 
तुलसी के पत्तों की खुशबू और ताजगी भी शुभ संकेत मानी जाती है. इसका अर्थ है कि घर में वातावरण सकारात्मक और पवित्र है, और कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर रही. 

अशुभ संकेत 
सूखना या पत्तियों का पीला पड़ना

तुलसी का अचानक सूख जाना, पत्तों का पीला पड़ना या झड़ना अशुभ संकेत माना जाता है. यह घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने या सकारात्मक ऊर्जा में कमी का संकेत हो सकता है. 

बार-बार पौधा सूखना

अगर तुलसी बार-बार सूख रहा है, तो यह पितृ दोष या वास्तु दोष का संकेत भी हो सकता है. ऐसे में घर में पवित्र जल और नियमित पूजा करने की सलाह दी जाती है. 

कमजोर या टूटती शाखाएं

तुलसी की शाखाओं का कमजोर या टूटना सावधाी बरतने की तरफ इशारा करती हैं.  इसका अर्थ है कि घर में स्वास्थ्य, संबंध या आर्थिक मामलों में अस्थिरता आ सकती है. 

---- समाप्त ----
