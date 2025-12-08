scorecardresearch
 
Rahu Ketu Gochar: 2026 में तीन राशियों के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा राहु-केतु गोचर, करियर में आ सकती हैं रुकावटें

Rahu Ketu Gochar: राहु–केतु का गोचर ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. राहु और केतु हर 18 महीने में राशि बदलते हैं, और उनका यह परिवर्तन जीवन में कई तरह के अवसर, चुनौतियां और बदलाव लेकर आता है.

राहु-केतु का प्रभाव.
Rahu Ketu Gochar 2026: साल 2026 में राहु-केतु का प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ये दोनों ग्रह वर्ष के दौरान राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हुए कई जातकों की किस्मत बदल सकते हैं. कुछ राशियों को लाभ और नए अवसर मिलेंगे, जबकि कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. नववर्ष की शुरुआत के तुरंत बाद 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे. इसके बाद 25 नवंबर 2026 को केतु अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और फिर 5 दिसंबर को कर्क राशि में आएंगे. इन परिवर्तनों से पारिवारिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत मामलों पर असर देखा जा सकता है. 

दूसरी ओर, राहु 2 अगस्त 2026 को कुंभ राशि में रहकर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ से निकलकर मकर में संचरण करेंगे. उनकी यह चाल करियर, जिम्मेदारियों और सामाजिक दायरे पर प्रभाव डाल सकती है. राहु-केतु का यह गोचर साल 2026 में कुछ राशि वालों के लिए स्थितियां चुनौतीपूर्ण बना सकता है. 

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय घरेलू और बाहरी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. घर में तालमेल की कमी के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. आर्थिक मामलों में यह अवधि सावधानी बरतने वाली होगी. किसी भी तरह का निवेश जोखिम भरा साबित हो सकता है. धन का लेनदेन टालना ही अच्छा रहेगा. प्रेम विवाह की इच्छा रखने वालों के लिए भी स्थिति आसान नहीं रहेगी. सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को इस समय स्थानांतरण या तबादले से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

सिंह 

मेष राशि वालों को इस समय खास सावधानी रखनी होगी. करियर और नौकरी में अचानक चुनौतियां सामने आ सकती हैं. कारोबार से जुड़े लोगों को व्यवसाय में मंदी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे तनाव बढ़ेगा. नौकरी करने वालों की जिम्मेदारियों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जो दिनचर्या को प्रभावित करेगी. प्रेम संबंधों में उतावलेपन से बचें. आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन व्यवसाय में मनचाहा लाभ पाने के लिए मेहनत और प्रयास बढ़ाने होंगे. लापरवाही या जल्दबाजी से दिक्कतें बढ़ सकती हैं. 

कन्या

कन्या राशि वालों के लिए यह समय कई पुराने मामलों और विवादों में उलझा सकता है. यदि कोई मामला कोर्ट-कचहरी में चल रहा है, तो उससे जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं और मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है. ऐसे मामलों में धैर्य और सतर्कता आवश्यक रहेगी. व्यवसाय से जुड़े जातकों को जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूरी बनाकर चलनी होगी. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसान दे सकता है. इस वर्ष नए रिश्ते या नई साझेदारी में आने से भी बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे. 

---- समाप्त ----
