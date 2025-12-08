Neem Karoli Baba: दुनिया की 6 दिग्गज हस्तियां हैं नीम करोली बाबा की परम भक्त, विराट कोहली-मार्क जकरबर्ग भी शामिल

Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने अपने प्रेम, करुणा और सरल आध्यात्मिक जीवन के संदेश से असंख्य लोगों को प्रभावित किया. उन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है. उनका पूरा जीवन दूसरों की भलाई और ईश्वर के प्रेम में समर्पित रहा. वे सिखाते थे कि जीवन का असली सुख वर्तमान में जीने, सेवा करने और प्रेम बांटने में है. कैंची धाम (उत्तराखंड) स्थित उनका आश्रम आज भी भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां देश-विदेश से लोग मानसिक शांति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आते हैं.

नीम करोली बाबा की शिक्षाओं ने केवल आम लोगों की ही नहीं बल्कि कई मशहूर हस्तियों की जिंदगी को भी बदला और प्रभावित किया है. नीम करोली बाबा से मिलने के बाद उन लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए. उन्होंने इस बात का अनुभव भी किया कि बाबा की ऊर्जा, सरलता और निस्वार्थ भाव ने उन्हें भीतर से पूरी तरह बदल दिया है.

स्टीव जॉब्स

स्टीव जॉब्स, जो एप्पल कंपनी के co-founder थे. साल 1974 में पहली बार नीम करोली बाबा के आश्रम उनके दर्शन हेतु आए थे. नीम करोली बाबा की सीख और सादगी भरा जीवन जॉब्स को बहुत प्रभावित कर गया था. बाद में स्टीव जॉब्स की यही सोच एप्पल के डिजाइन और काम करने के तरीके की सबसे बड़ी पहचान बनी. नीम करोली बाबा से हुई मुलाकात ने जॉब्स के जीवन पर बहुत गहरा असर डाला था.

मार्क जकरबर्ग

फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग साल 2015 में नीम करोली बाबा के कैंची धाम आश्रम आए थे. यहां आकर उन्होंने पहली बार करुणा, दया और मानव सेवा के गहरे अर्थ को समझा. इसी सोच के बाद उन्होंने जरूरतमंदों के लिए अरबों रुपये दान करने का फैसला किया और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ओर गंभीरता से अपनाया. कहते हैं कि नीम करोली बाबा के संदेश ने उनके जीवन को एक नई दिशा प्रदान की थी.

जूलिया रॉबर्ट्स

जूलिया रॉबर्ट्स हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं. साल 1990 में ये भी नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचीं थी. नीम करोली बाबा की करुणादायी और प्रेममयी सीखों ने इन्हें भी गहराई से छू लिया था. यही कारण था कि उन्होंने बाद में हिंदू धर्म अपनाया और उसके मूल सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया. जूलिया रॉबर्ट्स अपने कई इंटरव्यू में यह बता चुकी हैं कि नीम करोली बाबा की सीख ने उन्हें मानसिक शांति और संतुलन की शिक्षा दी थी.

विराट कोहली

विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी साल 2018 में नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे थे. वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा और बाबा के उपदेशों ने उन पर भी गहरा प्रभाव डाला. कोहली ने बताया कि नीम करोली बाबा की शिक्षाओं ने उन्हें एकाग्रता, संतुलन और लक्ष्य पर टिके रहने की शक्ति दी. इसके बाद उनके खेल में आत्मविश्वास और प्रदर्शन दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिला था.

राम दास

राम दास, जो अमेरिका के मशहूर आध्यात्मिक गुरु थे. उन्होंने भी साल 1960 में नीम करोली बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे. बाबा से मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी थी. कहते हैं कि बाबा के विचारों ने राम दास के मन पर गहरी छाप छोड़ दी. वहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई और बाद में वे खुद एक बड़े आध्यात्मिक शिक्षक और गुरु बने. उन्होंने नीम करोली बाबा के उपदेशों और अपने अनुभवों पर कई पुस्तकें भी लिखीं थी.

डेनियल गोलमैन

डेनियल गोलमैन, जो अमेरिका के मशहूर लेखक और मनोवैज्ञानिक हैं. सन 1970 में नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे थे. बाबा के प्रेम, करुणा और भावनात्मक संतुलन से जुड़े उपदेशों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया. इसी प्रेरणा का असर उनकी सोच और लेखन में दिखाई देता है. बाद में उन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर कई किताबें लिखीं, जिनसे आधुनिक मनोविज्ञान की दिशा बदल गई.

