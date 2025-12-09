scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 दिसंबर 2025: आज 9 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 9 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 9 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- मार्गशीर्ष

तिथि
कृष्ण पक्ष पंचमी- दिसंबर 08 04:03 PM- दिसंबर 09 02:29 PM
कृष्ण पक्ष षष्ठी- दिसंबर 09 02:29 PM- दिसंबर 10 01:46 PM

सम्बंधित ख़बरें

Aaj Ka Panchang: आज 8 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 8 दिसंबर 2025, दिन- सोमवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
जानिए 7 दिसंबर 2025, दिन- रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 7 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 6 दिसंबर 2025, दिन- शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 

नक्षत्र
आश्लेषा- दिसंबर 09 02:52 AM- दिसंबर 10 02:22 AM
मघा- दिसंबर 10 02:22 AM- दिसंबर 11 02:44 AM

योग
इन्द्र- दिसंबर 08 05:01 PM- दिसंबर 09 02:33 PM
वैधृति- दिसंबर 09 02:33 PM- दिसंबर 10 12:45 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:00 AM
सूर्यास्त- 5:37 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 09 10:24 PM
चन्द्रास्त- दिसंबर 10 11:39 AM

अशुभ काल
राहू- 2:58 PM- 4:17 PM
यम गण्ड- 9:40 AM- 10:59 AM
गुलिक- 12:19 PM- 1:38 PM
दुर्मुहूर्त- 09:08 AM- 09:50 AM, 10:59 PM- 11:52 PM
वर्ज्यम्- 03:24 PM- 04:58 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:57 AM- 12:40 PM
अमृत काल- 12:48 AM- 02:22 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:25 AM- 06:13 AM

Advertisement

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- दिसंबर 09 07:00 AM- दिसंबर 10 02:22 AM

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement