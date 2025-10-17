scorecardresearch
 

Feedback

दिवाली पर बनी सबसे महंगी मिठाई ‘स्वर्ण प्रसादम’ , जानें कीमत और खासियत

दिवाली के मौके पर शहर की मिठाई दुकानों ने लग्ज़री और हेल्दी इंग्रीडिएंट्स के साथ खास मिठाइयां पेश की हैं. सबसे महंगी मिठाई ‘स्वर्ण प्रसादम’ है, जिसकी कीमत ₹1,11,000 प्रति किलो है. स्वर्ण भस्म, केसर और चिलगोजा से बनी यह मिठाई शाही और आकर्षक है. हेल्दी और प्रीमियम मिठाइयों का संगम इस बार त्योहार को खास बनाता है.

Advertisement
X
‘स्वर्ण प्रसादम’ बनी सबसे महंगी मिठाई (File Photo: Rytham Jain/ITG)
‘स्वर्ण प्रसादम’ बनी सबसे महंगी मिठाई (File Photo: Rytham Jain/ITG)

इस दिवाली शहर की मिठाई दुकानों ने परंपरा और आधुनिकता का संगम पेश किया है. मिठाइयों में अब हेल्दी और लग्जरी इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है. इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में स्वर्ण प्रसादम है. इसकी कीमत ₹1,11,000 प्रति किलो रखी गई है. अंजली जैन द्वारा तैयार की गई यह मिठाई चिलगोजा, स्वर्ण भस्म और केसर से बनाई गई है. मिठाई की ग्लेजिंग भी शुद्ध स्वर्ण भस्म से की गई है.

स्वर्ण प्रसादम की कीमत प्रति पीस ₹3000 है और यह 1, 4 और 6 पीस के पैक में उपलब्ध है. पैकिंग ज्वेलरी बॉक्स स्टाइल में है, जिससे यह उपहार के लिए भी उपयुक्त है. अंजली जैन के अनुसार स्वर्ण भस्म का आयुर्वेद में विशेष महत्व है और यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है.

चर्चा में जयपुर का स्वर्ण प्रसादम
चर्चा में जयपुर का स्वर्ण प्रसादम

मिठाइयों में हेल्दी और लग्जरी इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल

सम्बंधित ख़बरें

Expensive_Sweets
1 लाख रुपए के पार है इस मिठाई की कीमत, आखिर क्या है ख़ास? 
costliest sweet
दिवाली की सबसे महंगी मिठाई तैयार 
delhi police raid
दिल्ली में दीपावली से पहले मिठाई के गोदाम पर छापा, 2500 किलो मिलावटी मावा जब्त 
baklawa
क्या है बकलावा, जिसे खाने मुरैना से दुबई जाती हैं तान्या मित्तल? 
पिता ने की अपने तीन बच्चों की हत्या (Photo: Screengrab)
पत्नी गई मायके तो हैवान बना पिता! पहले 3 बच्चों को खिलाई मिठाई, फिर गला रेतकर ले ली जान 

दुकान में अन्य प्रीमियम मिठाइयों में स्वर्ण भस्म भारत और चांदी भस्म भारत प्रमुख हैं. इन मिठाइयों में बादाम, पिस्ता, काजू, अंजीर, ब्लूबेरी, वाइट चॉकलेट और सॉल्टेड बटर कैरेमल का उपयोग किया गया है. पारंपरिक मिठाइयों जैसे काजू कतली, रसमलाई और लड्डू को भी प्रीमियम टच दिया गया है.

प्रीमियम मिठाइयों में स्वर्ण भस्म भारत और चांदी भस्म भारत

इस दिवाली अंजली जैन ने ‘पटाखा थाल’ भी तैयार किया है, जिसमें काजू से बनी मिठाइयां पटाखों के आकार में हैं. इसमें सूतली बम, अनार, चकरी और दिया के डिजाइन शामिल हैं. इसके साथ ही हेल्थ कॉन्शियस ग्राहकों के लिए ड्राईफ्रूट केक, बादाम-पिस्ता मिश्रित मिठाइयां भी उपलब्ध हैं. इस साल दिवाली की मिठाइयों में स्वाद, सजावट और शाही मिठास का नया रंग देखने को मिला है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गुजरात कैबिनेट
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement