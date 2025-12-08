रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में जा रहा था परिवार... लोहे से भरे ट्रक ने रौंदा, 2 लोगों की मौत, 1 गंभीर घायल

MP News: रायसेन जिले में एक तेज रफ्तार लोहे से भरे ट्रक की एक बाइक से टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा सुबह करीब 10 बजे भोपाल रोड पर एक मिल के पास हुआ, जो रायसेन जिला मुख्यालय से 80 किमी दूर है.

सब डिविज़नल पुलिस अधिकारी (SDOP) आलोक श्रीवास्तव ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि सामने से आ रहे एक ट्रक की 3 लोगों को ले जा रही बाइक से सीधी टक्कर हो गई.

SDOP ने आगे बताया कि वीरपुर के रहने वाले मोटरसाइकिल सवार अलीम मंसूरी (60) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां घूरन (75) पीछे बैठी थीं. उन्हें बेहतर इलाज के लिए भोपाल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मंसूरी की 50 साल की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. उन्हें भोपाल के एक अस्पताल में रेफर किया गया है.

SDOP ने बताया कि वह आदमी और उसके परिवार वाले एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में जा रहे थे. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि लोहे से भरे ट्रक को जब्त कर लिया गया है और उसके ड्राइवर की तलाश जारी है.

