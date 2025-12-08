scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में जा रहा था परिवार... लोहे से भरे ट्रक ने रौंदा, 2 लोगों की मौत, 1 गंभीर घायल

MP News: यह भीषण सड़क हादसा रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 80 KM दूर एक मिल के पास सोमवार सुबह करीब 10 बजे हुआ. यहां एक ही परिवार के दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

Advertisement
X
रायसेन में भीषण सड़क हादसा.(Photo: Representational )
रायसेन में भीषण सड़क हादसा.(Photo: Representational )

MP News: रायसेन जिले में एक तेज रफ्तार लोहे से भरे ट्रक की एक बाइक से टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा सुबह करीब 10 बजे भोपाल रोड पर एक मिल के पास हुआ, जो रायसेन जिला मुख्यालय से 80 किमी दूर है.

सब डिविज़नल पुलिस अधिकारी (SDOP) आलोक श्रीवास्तव ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि सामने से आ रहे एक ट्रक की 3 लोगों को ले जा रही बाइक से सीधी टक्कर हो गई.

SDOP ने आगे बताया कि वीरपुर के रहने वाले मोटरसाइकिल सवार अलीम मंसूरी (60) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां घूरन (75) पीछे बैठी थीं. उन्हें बेहतर इलाज के लिए भोपाल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

accident
तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बीच सड़क दादा-पोते की हुई मौत 
ट्रक पलटने से दो लोगों की गई जान (Photo: Screengrab)
बस्ती में दर्दनाक हादसा, गन्ने से लदा ट्रक पलटने से पति-पत्नी की मौत 
गरीबों के जीएसटी का इस्तेमाल करते थे अपराधी
महाराष्ट्र: कैंसर फैलाने वाली इंडोनेशियाई सुपारी रैकेट का भंडाफोड़, जब्त किए गए 11 ट्रक 
Geo Smart India 2025 CXO Summit
भारत में नक्शे से बदल रही है खेती-किसानी और इंफ्रास्ट्रक्चर... जरूरत 'एक राष्ट्र, एक नक्शा' की 
जिस इलाके में शव मिला है, वहां बाघ की आवाजाही है. (File Photo:KNP)
कान्हा नेशनल पार्क के पास मिला चरवाहे का शव, टाइगर के हमले का शक 

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मंसूरी की 50 साल की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. उन्हें भोपाल के एक अस्पताल में रेफर किया गया है.

SDOP ने बताया कि वह आदमी और उसके परिवार वाले एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में जा रहे थे. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि लोहे से भरे ट्रक को जब्त कर लिया गया है और उसके ड्राइवर की तलाश जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement