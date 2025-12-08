कान्हा नेशनल पार्क के पास जंगल में मिला चरवाहे का शव, टाइगर के हमले का शक

मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क (KNP) के पास जंगल में एक चरवाहा मृत पाया गया है. शुरुआती जांच के अनुसार, इस चरवाहे पर बाघ के हमले का शक जताया जा रहा है.

और पढ़ें

बिछिया रेंज ऑफिसर अविनाश जैन ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि मौत की सही वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलेगी, जिसका इंतजार किया जा रहा है.

रेंज ऑफिसर ने कहा, "पंचम धुर्वे धुर्वे सरही जोन से सटे कटंगा माल गांव का रहने वाला था. शुक्रवार को वह अपनी भैंसों के साथ जंगल गया था और वापस नहीं लौटा. उसके परिवार वालों ने बिछिया पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई. रविवार को उसका शव सरही जोन में एक जंगल की धारा के पास मिला.

शुरुआती जांच के अनुसार, ऐसा लगता है कि उसे किसी जंगली जानवर ने मारा है. जिस इलाके में उसका शव मिला है, वहां बाघ का मूवमेंट देखा गया है.''

जिस जगह चरवाहे का शव मिला, वह KNP के बाहर है. KNP मंडला और बालाघाट जिलों में 1000 वर्ग किमी से ज्यादा इलाके में फैला हुआ है और इसे मध्य भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है.

---- समाप्त ----