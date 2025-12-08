scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कान्हा नेशनल पार्क के पास जंगल में मिला चरवाहे का शव, टाइगर के हमले का शक

Kanha National Park Attack: चारवाहे के शव पर जंगली जानवर के हमले के निशान दिखाई दिए. इलाके में बाघों की मौजूदगी रहती है. मौत का सटीक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगा.

Advertisement
X
जिस इलाके में शव मिला है, वहां बाघ की आवाजाही है. (File Photo:KNP)
जिस इलाके में शव मिला है, वहां बाघ की आवाजाही है. (File Photo:KNP)

मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क (KNP) के पास जंगल में एक चरवाहा मृत पाया गया है. शुरुआती जांच के अनुसार, इस चरवाहे पर बाघ के हमले का शक जताया जा रहा है.

बिछिया रेंज ऑफिसर अविनाश जैन ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि मौत की सही वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलेगी, जिसका इंतजार किया जा रहा है.

रेंज ऑफिसर ने कहा, "पंचम धुर्वे धुर्वे सरही जोन से सटे कटंगा माल गांव का रहने वाला था. शुक्रवार को वह अपनी भैंसों के साथ जंगल गया था और वापस नहीं लौटा. उसके परिवार वालों ने बिछिया पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई. रविवार को उसका शव सरही जोन में एक जंगल की धारा के पास मिला. 

सम्बंधित ख़बरें

एक साथ 19 पर्यटक ले सकेंगे अब जंगल सफारी का आनंद.(Photo:ITG)
MP: पन्ना नेशनल पार्क को 10 नई कैंटर बसों की सौगात, पर्यटकों ये है फायदा 
बारिश के मौसम में लें वाइल्ड सफारी का रोमांच, खुले हैं ये नेशनल पार्क  
Kuno
कूनो नेशनल पार्क की मादा चीता 'ज्वाला' चर्चा में क्यों? 
भोपाल के गुफा मंदिर में हुआ युवक का शुद्धिकरण.(Photo:ITG)
घर वापसी... 'लव जिहाद' का शिकार अमन खान फिर बना शुभम गोस्वामी  
गुस्साई छात्रा को मनाते सांसद वीडी शर्मा.(Photo:Screengrab)
'नमस्ते तो ठीक है, हमारे पास फालतू टाइम है क्या?' सांसद पर भड़की छात्रा 

शुरुआती जांच के अनुसार, ऐसा लगता है कि उसे किसी जंगली जानवर ने मारा है. जिस इलाके में उसका शव मिला है, वहां बाघ का मूवमेंट देखा गया है.''

जिस जगह चरवाहे का शव मिला, वह KNP के बाहर है. KNP मंडला और बालाघाट जिलों में 1000 वर्ग किमी से ज्यादा इलाके में फैला हुआ है और इसे मध्य भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement