'लव जिहाद' के शिकार युवक की घर वापसी... भोपाल में अमन खान से फिर बना शुभम गोस्वामी

MP News: राजधानी भोपाल में 'लव जिहाद' का शिकार हुए एक युवक ने वैदिक रीति-रिवाजों के जरिए हिंदू धर्म में 'घर वापसी' की है. एक मुस्लिम लड़की से प्यार के बाद कथित रूप से इस्लाम स्वीकार कर अमन खान बन चुके इस युवक को अब फिर से उसका पुराना नाम शुभम गोस्वामी दिया गया है. भोपाल में अपनी तरह का यह पहला मामला बताया जा रहा है.

भोपाल के गुफा मंदिर में एक धार्मिक समारोह के जरिए युवक को फिर से शुभम गोस्वामी नाम दिया गया. अमन खान को शुद्धि व प्रायश्चित प्रक्रिया से गुजारा गया. सबसे पहले शुभम का मुंडन किया गया, उसके बाद स्नान करवाया गया. मंदिर प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अग्नि में आहुति दिलवाई गई और अनुष्ठान संपन्न हुआ.

सनातन धर्म अपनाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग युवक को हनुमान मंदिर लेकर पहुंचे और बजरंगबली के दर्शन करवाए.

'आजतक' से खास बातचीत में शुभम गोस्वामी ने बताया, ''एक मुस्लिम लड़की से प्रेम होने पर उस लड़की और उसके घरवालों ने उससे शादी के लिए मुस्लिम बनने का दबाव बनाया. जब वह पूरी तरह मुसलमान बन गया, तो लड़की के घरवालों ने उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज करके जेल भेज दिया.

जेल से लौटने के बाद उसे कर्नाटक में एक जमात में भेजा गया, जहां उसे इस्लामिक रीति-रिवाज सिखाए गए. जमात में उसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना सिखाया गया, जबरन नॉन-वेज खिलाया गया .

उसने बताया कि कई जगह पर खाने में सिर्फ गौमांस रखा जाता था, जिसे मजबूरी में खाना पड़ा. उसकी दाढ़ी भी बड़ी करवाई गई. मुस्लिम बनने के बाद भी लड़की ने उससे शादी भी नहीं की और बार-बार जमात में जाने को कहते रहे. परेशान होकर शुभम मंत्री विश्वास सारंग के पास पहुंचा.''

3 लोगों को जेल भेजा गया

मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कुछ दिन पहले शुभम उनके जनदर्शन कार्यक्रम में आया और रोते हुए पूरी कहानी बताई. मंत्री ने पुलिस को मामले की जांच करने को कहा. जांच में पाया गया कि लड़के को जबरन मुसलमान बनाया गया है.

मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करते हुए, अब तक तीन लोगों को जेल भेजा गया है. मंत्री ने कहा कि आज उन्होंने शुभम की 'घर वापसी' करवाई है.

