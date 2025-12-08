scorecardresearch
 
'नमस्ते तो ठीक है... हमारे पास इतना फालतू टाइम है क्या?' खेल महोत्सव में देरी से पहुंचे सांसद, भड़की छात्रा

'सांसद खेल महोत्सव' के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि BJP सांसद वीडी शर्मा के देरी से पहुंचने पर एक छात्रा का गुस्सा सबके सामने फूट पड़ा. छात्रा ने सांसद से कहा कि वह सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं और उनके पास कोई फालतू समय नहीं है.

गुस्साई छात्रा को मनाते सांसद वीडी शर्मा.(Photo:Screengrab)
मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दिलचस्प वाकया सामने आया. जिले के चंदला में 'सांसद खेल महोत्सव' के कार्यक्रम में देर से पहुंचे BJP सांसद वीडी शर्मा पर एक छात्रा का गुस्सा फट पड़ा. छात्रा का कहना था कि मुख्य अतिथि के देर से आने पर उनको काफी देर तक इंतजार करना पड़ा. 

दरअसल, सांसद खेल महोत्सव में शामिल छात्र छात्राओं को सुबह 9-10 बजे ही मैदान में बुला लिया गया था. मगर कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर तकरीबन 3 बजे हो सकी. क्योंकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद वीडी शर्मा देर से पहुंचे थे. इस वजह से भूखे खिलाड़ियों का धैर्य जवाब दे गया और इसी दौरान एक छात्रा ने आपा खो दिया. 

कतारबद्ध खड़े खिलाड़ियों से परिचय करने जब सांसद वीडी शर्मा आगे बढ़े तो छात्रा बोली, ''नमस्ते तो ठीक है... आपके लिए हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास इतना फालतू टाइम है क्या...?''  

इतना सुतने ही सांसद वीडी शर्मा भी मुस्कुरा उठे और पास खड़े बीजेपी नेताओं समेत दूसरे खिलाड़ियों की हंसी का फव्वारा छूट पड़ा.  देखें Video:- 

 
पता हो कि 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ग्राम पंचायत स्तर, 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विधानसभा स्तर और 15 दिसंबर से  संसदीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं. 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेई जी की जयंती इस आयोजनों का समापन होगा. खेल महोत्सव में कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, खो-खो, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स जैसे खेल शामिल हैं.

बता दें कि 'सांसद खेल महोत्सव 2025' का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चल रहे 'खेलो इंडिया अभियान' और 'फिट इंडिया मूवमेंट' को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है.  जिलों में होने वाले इस आयोजन को खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल है. 

सांसद ने अपने भाषण में बताया कि खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है, साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच उपलब्ध कराना भी है.

सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से जिले के खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने का अवसर मिलेगा.

