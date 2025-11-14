scorecardresearch
 

2 महीने से चोक थी सीवेज लाइन, 22 फीट गहरे गड्ढे में उतरकर इंजीनियर ने की सफाई, 400 परिवारों की परेशानी दूर

Bhopal Engineer Clears Choked Sewer: भोपाल में नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RK त्रिवेदी जेसीबी के सहारे 22 फीट गहरे गड्ढे में उतरे और फिर कैमरे की मदद से उन्होंने देखा कि सीवेज लाइन में बोरियां फंसी हुई हैं, उनको उन्होंने ड्रिलिंग के सहारे बोरियों को बाहर निकाला.

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RK त्रिवेदी 22 फीट गहरे सीवेज गड्ढे में उतरे.(Photo:ITG)
MP News: राजधानी भोपाल में नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरके त्रिवेदी ने अपने काम के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी की एक नई मिसाल पेश की है. पिछले दो माह से चोक पड़ी सीवेज लाइन को ठीक करने के लिए त्रिवेदी खुद 22 फीट गहरे सीवेज गड्ढे में उतरे और केवल दो घंटे में 400 से अधिक रहवासियों की समस्या को दूर कर दिया.

दरअसल, भोपाल के रोहित नगर में पिछले दो माह से सीवेज लाइन लगातार चोक थी, जिससे करीब 400 से ज्यादा परिवार परेशान थे. नगर निगम के कर्मचारी कई बार सफाई करने पहुंचे, लेकिन सीवेज लाइन की तकनीकी खामी का पता नहीं लगा पा रहे थे. सीनियर अफसरों तक शिकायतें पहुंचने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरके त्रिवेदी (60) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई.

आरके त्रिवेदी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और जेसीबी मशीन के सहारे खुद 22 फीट गहरे चैंबर में उतरे. उन्होंने कैमरे की मदद से सीवेज लाइन के अंदर देखा. रिवेदी ने पाया कि सीवेज लाइन में बोरियां फंसी हुई हैं. देखें Video:- 

अपनी सूझबूझ और इंजीनियरिंग कौशल का उपयोग करते हुए, उन्होंने ड्रिलिंग के सहारे उन बोरियों को बाहर निकाला और चैंबर की सफाई की. इस कोशिश से 2 घंटे के भीतर ही सीवेज लाइन पूरी तरह से साफ हो गई और 400 से अधिक परिवारों को इस गंभीर समस्या से राहत मिली.

इंजीनियर त्रिवेदी ने समस्या का मूल कारण भी बताया. उन्होंने कहा कि चैंबर न होने के कारण सीवेज लाइन में लगातार कचरा जा रहा था, जिसके चलते यह बार-बार चोक हो रही थी. ईई ने आश्वासन दिया कि दो दिन के भीतर वहां नया चैंबर बनाया जाएगा, ताकि आगे से ऐसी कोई परेशानी न हो.

