'वो बहुत रोमांटिक हैं...' माधुरी दीक्षित ने बताए अपने वेडिंग सीक्रेट्स, कहा- 3 चीजों ने मजबूत किया रिलेशन

Secret of Madhuri Dixit and dr. nene Marriage: माधुरी दीक्षित 58 साल की हैं और उनकी शादी डॉ. श्रीराम नेने से 17 अक्टूबर, 1999 को हुई थी. शादी की और कुछ ही समय बाद अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड से दूर एक पारिवारिक जीवन बिताया. उनके 2 बेटे हुए 2003 में एरिन और 2005 में रयान. उन्होंने हाल ही में टीआरएस हिंदी पॉडकास्ट में बताया कि आखिर कौन सी चीज डॉ. नेने और उनके रिलेशन को मजबूत बनाती है. उनके इस रिलेशनशिप टिप्स को कपल फॉलो कर सकते हैं.

क्या है रोमांटिक रिश्ते का सीक्रेट?

रणवीर इलाहाबादिया ने पॉडकास्ट में माधुरी से कहा, "मैंने डॉक्टर नेने के साथ टाइम बिताया है. आपने उन पर ना कोई जादू किया है. ऐसा मेरे को लगता है क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी के बारे में इतनी रोमांटिक बातें नहीं करता.कोई भी पति अपनी पत्नी के बारे में इतनी रोमांटिक बातें नहीं करता. मैं किसी भी ऐसे हसबैंड से नहीं मिला हूं?'

इस सवाल का जवाब देते हुए माधुरी ने कहा, 'मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं मिली हूं एक रोमांटिक आदमी से. वो कमाल के हैं. हम दोनों में काफी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल प्यार है, म्यूचुअल अंडस्टेंडिंग है.'

'एक-दूसरे को कुछ करने के लिए हिम्मत बढ़ानी चाहिए. वो हमेशा मुझे पॉजिटिव रखते हैं. मैं जो भी कर रही हूं, उसमें सपोर्ट करते हैं और उससे काफी मदद मिलती है.'

म्यूचुअल रिस्पेक्ट, प्यार, अंडस्टेंडिंग को ऐसे समझें

म्यूचुअल रिस्पेक्ट, प्यार, अंडस्टेंडिंग किसी भी रिलेशन को मजबूत कैसे बनाती है, इस बारे में जान लीजिए, ताकि आप भी अपने रिलेशन में इन्हें अप्लाई कर सकें.

म्यूचुअल रिस्पेक्ट (Mutual Respect)

म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी कि रिलेशन में हसबैंड-वाइफ, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड या कोई भी 2 लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट (सम्मान) करें. इसमें एक दूसरे की बाउंड्रीज, सोच-समझ, फीलिंग्स आदि का ध्यान रखा जाता है. इससे दोनों को बराबरी का हक मिलता है और कभी भी किसी झगड़े को आसानी से सुलझाया जा सकता है.

म्यूचुअल प्यार (Mutual Love)

प्यार वह इमोशनल फीलिंग्स होती हैं जिसमें पार्टनर्स एक-दूसरे की खुशियों, दुखों और जरूरतों को समझते और एक्सेप्ट करते हैं. यह न केवल फिजिकल अट्रैक्शन होता है, बल्कि ये एक डीप कनेक्शन बनाता है जो रिश्ते को लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस प्रदान करता है.

म्यूचुअल अंडरस्टेंडिंग (Mutual Undustanding)

अंडरस्टेंडिंग का मतलब है एक-दूसरे की मेंटेलिटी, नजरिया और फीलिंग्स को समझना और सामने वाले को बिना नीचा दिखाए हुए एक्सेप्ट करना. म्यूचुअल अंडरस्टेंडिंग सामंजस्य बनाने में मदद करता है और बहस से बचाता है. अच्छी अंडस्टेंडिंग से पार्टनर की जरूरतों और सीमाओं का ध्यान रखा जाता है जिससे रिलेशन बैलेंस में चलता है.

---- समाप्त ----