सर्दियों में रजाई-कंबल की बदबू से परेशान? ऐसे हो जाएगा मिनटों में इलाज

सर्दियों में रजाई-कंबल हमें ठंड से तो बचाते हैं लेकिन कई बार उनमें हो जाने वाली बदबू से परेशानियां भी बढ़ जाती हैं. उन्हें ओढ़ने तक का मन नहीं करता है लेकिन मजबूरन ठंड को देखते हुए ओढ़ना पड़ता है. ऐसे में हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनके जरिए रजाई-कंबलों में से बदबू चली जाएगी.

सांकेतिक तस्वीर
सर्दियों में जब ठंड से बचना होता है तो इंसान तुरंत कंबल और रजाई को निकालकर ओढ़ना शुरू कर देता है. कई बार सर्दियां इतनी कड़क हो जाती हैं कि कंबल या रजाई से इंसान का निकलने का भी दिल नहीं करता है. हालांकि, परेशानी सिर्फ उस समय होती है, जब इन चीजों से बदबू आनी शुरू हो जाती है. अब यह इतनी हल्की चीजें भी नहीं होती हैं कि इन्हें धोकर आराम से सुखाया जा सके. अगर आप भी कंबल-रजाई की बदबू से परेशान हैं तो हमारे पास कई ऐसी ट्रिक्स हैं, जिनके जरिए आप आसानी से बदबू से छुटकारा पा लेंगे. 

अगर आप कंबल या रजाई में नमी जैसी बदबू आ रही है तो उसे सप्ताह में दो या तीन धूप में सुखाने के लिए डाल दें. इससे नमी निकल जाएगी और बदबू से भी निजात मिल जाएगी. 

आपके कंबल या रजाई में बदबू आने की एक वजह आपकी छोटी सी गलती भी हो सकती है. दरअसल, काफी लोगों को आदत होती है कि वह बाहर से आने पर अपने पैर धोकर सीधा कंबल या रजाई में घुस जाती हैं. आपकी इस गलती की वजह से कई बार कपड़े में बदबू होने लगती है. 

इसके अलावा काफी लोग तो सर्दियों में बेड पर ही खाना खाते हैं, जिस वजह से कई चीजें रजाई या कंबल पर भी गिर जाती हैं. ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए. उन चीजों की वजह से भी कई बार कंबल या रजाई में बदबू ज्यादा हो जाती है.

वहीं सर्दियों में कंबल या रजाई की बदबू से निजात पाने के लिए आप कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए पहले कवर को अलग कर लें और फिर कपूर को टुकड़ों में तोड़कर अलग-अलग पेपर पर रखकर अच्छे से लपेट लें. अब कपूर को कंबल या रजाई और उसके कवर में डालकर दोपहर तक रख दें. इसके बाद कुछ समय के लिए कंबल को धूप में सुखा दें, बदबू आपका पीछा छोड़ देगी.

