टैरो राशिफल 8 अप्रैल 2022: इन लोगों के काम में आएंगी रुकावटें, ऐसा रहेगा आपका दिन

मेष: The wheel of fortune



घर में किसी मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी. व्यस्त दिनचर्या के बावजूद कुछ समय घर परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मौज मस्ती में भी व्यतीत होगा. बड़े बुजुर्गों का स्नेह एवं आशीर्वाद भी घर परिवार पर बना रहेगा.



उपाय: आज माँ लक्ष्मी की उपासना करे



वृष: Reverse of hermit



किसी समाज सेवी संस्था के साथ जुड़ना और सहयोग करना आपको आत्मिक खुशी देगा. घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभव का अनुसरण करना आपको एक नई दिशा दे सकता है. इसलिए नजरअंदाज ना करें.



उपाय:कुबेर जी की पूजा करें

मिथुन: Queen of cups



आपका स्वाभिमान और आत्मविश्वास बना रहेगा. किसी अनुभवी और जिम्मेदार व्यक्ति के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे. इस बेहतरीन समय का भरपूर सदुपयोग करें. आपका पारिवारिक तथा व्यवसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखना आपको तनाव मुक्त रखेगा.



उपाय: श्री यंत्र की पूजा करें

कर्क: The hanged man



अपने ऊपर काम का बोझ अधिक ना लें. अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा. मित्रों के साथ ज्यादा संपर्क में ना रहें. तथा अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें. ध्यान रखें कि लापरवाही की वजह से कोई नुकसान भी हो सकता है.



उपाय: पहली रोटी गाये को खिलाये



सिंह: Page of wands



अपनी हर गतिविधि में जीवनसाथी और पारिवारिक सदस्यों को जरूर शामिल करें. आपको उचित सलाह मिलेगी. प्रेमी/प्रेमिका को मुलाकात का अवसर मिल सकता है.



उपाय: आज घर के उत्तर पूर्व में पानी में लाल पुष्प भर कर रखे



कन्या: Reverse of moon



असंतुलित दिनचर्या और खानपान का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा. इस समय लापरवाही करना नुकसानदायक रह सकता है. काम से संबंधित रखा टारगेट को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे.



उपाय: माँ को लौंग का जोड़ा अर्पित करें



तुला: Two of pentacles



व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य रहेगी. अभी ज्यादा मुनाफे की उम्मीद करना व्यर्थ है. यह समय वर्तमान कार्यप्रणाली को समझने में लगाएं. अपने राजनीतिक संपर्कों को मजबूत करें. इनके द्वारा आपको भविष्य में फायदा होगा.



उपाय: आज गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करेंगे



वृश्चिक: Ace of wands



नौकरी और बिजनेस में अनुकूलता रहेगी. परंतु किसी का हस्तक्षेप आपके कार्य में समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है. बेहतर होगा कि अपनी कार्यप्रणाली किसी से भी शेयर ना करें. कोई ऑफिशियल यात्रा भी संभव है.



उपाय: लक्ष्मी स्तोत्र पढ़े

धनु:Reverse of fool



व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें. इस समय चल रहे उचित समय का भरपूर सहयोग करें. भाइयों के साथ कोई मनमुटाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, समझदारी और शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालें.



उपाय: माँ लक्ष्मी को केसर का भोग लगाएँ

मकर: The star



व्यवसायिक स्थल पर लाभ की अपेक्षा मेहनत ज्यादा रहेगी. आज कोई खास सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन भविष्य संबंधी योजनाएं सकारात्मक रहेंगी. इस समय मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दें.



उपाय: झूठ बोलने से बचे

कुम्भ: Eight of pentacles



किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कोई तकरार रह सकती हैं. लेकिन घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी.



उपाय: श्री सूक्त जी का पाठ करें

मीन: The Empress



भौतिक बातों की तरफ आप अधिक आकर्षित होंगे. अध्यात्मिक बातों पर भी आपका ध्यान बना रहेगा, लेकिन भौतिक प्रगति अभी आपके लिए अधिक मायने रखती है. इसलिए उसी से से संबंधित प्रयत्न आप बढ़ाएंगे. खुद के अंदर अधिक लालच उत्पन्न न होने दें.



उपाय: आज माँ को नारियल की बर्फी का भोग लगाएं