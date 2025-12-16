scorecardresearch
 
पेट दर्द नहीं, ये है फैटी लिवर का पहला संकेत! डॉक्टर सौरभ सेठी ने बताया

फैटी लिवर डिजीज तेजी से बढ़ रही है और यह किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है. इसके शुरुआती संकेतों में पेट दर्द नहीं बल्कि थकान और कम स्टैमिना शामिल हैं.

फैटी लिवर की शुरुआती संकेतों को जल्द ही पहचान लेना बेहद जरूरी है. (Photo: ITG)
फैटी लिवर डिजीज आजकल तेजी से बढ़ रही समस्या है और जरूरी नहीं कि ये एक निश्चित उम्र में आकर ही लोगों को अपनी चपेट में ले, बल्कि ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है. ये बीमारी खासकर अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फास्ट फूड अधिक खाने की वजह से होती है. अमेरिका के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सौरभ सेठी (एमडी) ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर लोगों को बताया है कि फैटी लिवर का पहले संकेत पेट दर्द नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है. हो सकता है यदि आपको फैटी लिवर के शुरुआती संकेत तो मिल रहे हों लेकिन पेट दर्द ना होने के कारण आपने जांच ना कराई हो. तो आइए उस संकेत के बारे में जान लीजिए.

फैटी लिवर का पहला संकेत

डॉ. सेठी ने कहा, फैटी लिवर का पहला संकेत पेट दर्द नहीं होता, बल्कि कम स्टैमिना और मामूली काम करने में भी थक जाना हो सकता है. लिवर दर्द से पहले आपकी एनर्जी पर भी असर डालता है.

सौरभ सेठी के मुताबिक, फैटी लिवर डिजीज में लिवर में चिकनाई जमा होने से इसका एनर्जी बनाने का काम बाधित हो जाता है. छोटे-मोटे काम जैसे सीढ़ियां चढ़ना या थोड़ा घूमना भी आपको थका देता है. लोग इसे उम्र या स्ट्रेस का कारण समझ लेते हैं लेकिन यह लिवर द्वारा दिया गया संकेत हो सकता है. रिसर्चों से पता चलता है कि 70 प्रतिशत फैटी लिवर पेशेंट्स में पहले थकान ही नजर आती है. अगर आप रोजाना आलस और थकान महसूस करते हैं, तो चेकअप करवाएं.

फैटी लिवर के अन्य संकेत

फैटी लिवर के शुरुआती संकेत सिर्फ थकान तक सीमित नहीं. बिना ज्यादा खाए वजन बढ़ना, खासकर पेट के आसपास फैट जमा होना आम है. भूख न लगना या मीठा खाने की अचानक इच्छा कम हो जाना भी संकेत है. कुछ लोगों को बार-बार सांस फूलना या नींद में खर्राटे लेना शुरू हो जाता है. डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों में यह जल्दी पकड़ा जाता है. महिलाओं में मासिक धर्म अनियमित होना भी जोखिम बढ़ाता है.

---- समाप्त ----
