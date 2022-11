Elon Musk: एलन मस्क ने इन 3 चीजों से घटाया 13 किलो वजन, ट्रांसफॉर्मेशन देख चौंके फैंस

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने अपने प्रशंसकों को अपने लुक से चौंका दिया है. मस्क ने हाल ही में 13 किलो वजन कम किया है. उन्होंने अपने वेट लॉस का सीक्रेट भी अपने प्रशंसकों के साथ साझा किया और ये राज भी उन्‍होंने ट्विटर पर ही बताया. एक यूजर ने उनसे पूछा कि इतना वजन कम करने के लिए आपने क्‍या किया? इसके जवाब में मस्क ने कहा कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और उन्होंने टेस्टी फूड को छोड़ दिया है. इसके साथ ही उन्होंने वीगोवी दवा का भी जिक्र किया जिसे वो वेट लॉस के लिए ले रहे हैं.

मस्क ने प्रशंसक ने पूछा वेट लॉस सीक्रेट

ट्विटर (Twitter) के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) काफी वक्त से अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं. वो आए दिन अपने प्रशंसकों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी भी शेयर करते रहते हैं. ट्टिटर पर एक यूजर और उनके फैन ने उनकी दो तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा था, "मस्क ने बहुत वजन कम कर लिया है. एलन! शानदार काम जारी रखें." इसके जवाब में मस्क ने लिखा कि उन्होंने लगभग 30 पाउंड यानी लगभग 13.6 किलोग्राम वजन कम किया है. इसके बाद उनसे वेट लॉस का सीक्रेट पूछा गया जिस पर मस्क ने कहा, ''फास्टिंग, वीगोवी और नो टेस्टी फूड नियर मी.''

मस्क के प्रशंसक ने उनकी जो दो तस्वीरें पोस्ट कीं. उनमें एक उनके वेट लॉस के पहले और एक बाद की है.

You’ve lost a ton of weight, Elon! Keep up the fantastic work! 💯💗 pic.twitter.com/uJhdxWUWqB