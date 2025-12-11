scorecardresearch
 
Chapped Lips: सर्दियों में फटे होंठों से तुरंत मिलेगी राहत, आचार्य बालकृष्ण ने बताया आसान तरीका

आचार्य बालकृष्ण ने एक आसान आयुर्वेदिक नुस्खा बताया है जिससे फटे होंठों को मिनटों में राहत मिलती है. इसके लिए बस सोने से पहले नाभि में सरसों या तिल का तेल लगाना है.

आयुर्वेद में माना जाता है कि नाभि में लगाया गया तेल शरीर के कई हिस्सों को पोषण देता है. (Photo: ITG)
सर्दियों में होंठ फटना तो जैसे हर व्यक्ति की परेशानी बन जाता है. महिलाओं से लेकर पुरुषों तक सभी सर्दियों में होंठ फटने की समस्या से जूझते नजर आते हैं. चाहे वे महंगे-महंगे लिप बाम लगा लें या क्रीम बदल लें, लेकिन होंठ फटना बंद नहीं हो पाता है. ऐसा नहीं है कि इनसे बिल्कुल आराम नहीं पड़ता, लेकिन कई बार फटी स्किन तुरंत सॉफ्ट होने का नाम ही नहीं लेती है. ऐसे में अगर कोई आसान, सस्ता और घर पर ही किया जाने वाला ऐसा उपाय मिल जाए जो तुरंत असर दिखाए तो मजा ही आ जाए.

इसी बीच पतंजलि के आयुर्वेद विशेषज्ञ आचार्य बालकृष्ण ने एक ऐसा देसी नुस्खा बताया है, जो आपकी होंठों के फटने की समस्या को बिल्कुल खत्म कर सकता है. ये नुस्खा ना केवल बहुत असरदार है, बल्कि आसान भी है. उनका कहना है कि ये उपाय फटे होंठों को मिनटों में आराम दे देता है वो भी बिना किसी दवा, कैमिकल या महंगे लिप बाम के.

क्या है वो आसान उपाय?
आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, होंठों को फटने से रोकने के लिए आपको किसी महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, बस घर में मौजूद दो चीजें चाहिए सरसों का तेल या तिल का तेल. उनका कहना है कि इन दोनों में से कोई भी तेल लेकर रात में सोने से पहले नाभि पर लगाना है. ये बेहद आसान उपाय है, लेकिन इसके फायदे कमाल के बताए जाते हैं.

क्यों नाभि में लगाया जाता है तेल?
आचार्य बालकृष्ण बताते हैं कि नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होता है. आयुर्वेद में माना जाता है कि नाभि में लगाया गया तेल शरीर के कई हिस्सों को पोषण देता है. उनके अनुसार नाभि में तेल लगाने से स्किन की ड्राईनेस कम होती है, शरीर में नेचुरल मॉइस्चर बढ़ती है और इसका असर सीधे होंठों पर भी दिखाई देता है.

कैसे करें ये उपाय?

  • सोने से पहले 1–2 बूंद सरसों या तिल का तेल.
  • हल्के हाथ से नाभि में लगाएं.
  • पूरे शरीर की मॉइस्चर बैलेंसिंग में मदद मिलती है.
  • कुछ ही समय में फटे होंठों से आराम मिलने लगता है.
---- समाप्त ----
