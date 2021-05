Immunity: सोया फूड्स में इम्यूनिटी का खजाना, FSSAI ने दी डाइट में शामिल करने की सलाह

शरीर में फाइबर को बूस्ट करने के लिए प्लांट प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है. मौजूदा हालातों को देखते हुए इम्यूनिटी को दुरुस्त रखने के लिए फाइबर और प्रोटीन का पर्याप्त सेवन बेहद महत्वपूर्ण है. क्या आपको मालूम है कि सोया फूड शरीर में फाइबर और प्रोटीन की जरूरतों को बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है. इतना ही नहीं, सोया फूड्स हमारे दिल की सेहत के लिए भी बड़े फायदेमंद होते हैं.

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने अपने एक ट्विटर पोस्ट पर सोया फूड्स के फायदों के बारे में जानकारी दी है. FSSAI के मुताबिक, सोया फूड्स सोयाबीन से बनते हैं. ये हाई क्वालिटी प्रोटीन की एक अच्छा स्रोत है. सोयाबीन या उससे बने फूड प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए प्रोटीन और फाइबर का खजाना है जो एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं.

Here is why, you should include

Soy foods in your daily diet!#SoyStrong #SoyMonth@EatRightIndia@righttoprotein@PIB_India @MIB_India @MoHFW_INDIA @mygovindia pic.twitter.com/qB1zfBqWAG