Green Onion Pickle: हरी प्याज खाने के कई फायदे हैं, इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. साथ ही इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट डीएनए को कोई नुकसान नहीं होने देते. हरी प्याज की सब्जी आपने कई बार बनाई होगी और लहसुन का अचार भी चखा होगा. आज हम आपको इन दोनों का अचार बनाना सिखा रहे हैं, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट है और बनाने में आसान है.

Green Onion and Lehsun Pickle Ingredients: सामग्री

1/2 किलो हरी प्याज

1/2 कप लहसुन

2 कप सिरका

नमक स्वादानुसार

How To Make Green Onion and Garlic Pickle: हरी प्याज और लहसुन का अचार बनाने की विधि: