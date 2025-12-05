scorecardresearch
 
'बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे...', बिग बॉस विनर की मराठी शादी, देखें सूरज-संजना के वेडिंग लुक्स

बिग बॉस मराठी के विनर सूरज चव्हाण ने अपनी बचपन की दोस्त संजना गोफाण से मराठी रीति-रिवाज से शादी की है. शादी की रस्मों की फोटोज सामने आई हैं जिसमें दोनों काफी क्यूट लग रहे हैं.

बिग बॉस मराठी विनर सूरज ने अपनी बचपन की दोस्त संजना से शादी की है. (Photo: Instagram/official_suraj_chavan1151)
Suraj chavan sanjana gofaan wedding: बिग बॉस मराठी के विनर सूरज चव्हाण ने कुछ दिन पहले अपनी बचपन की दोस्त संजना गोफाण से शादी कर ली है. दोनों की शादी मराठी रीति-रिवाज से हुए. शादी और शादी की रस्मों की फोटोज सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही हैं और उनके फैंस उन्हें बधाई भी दे रहे हैं. शादी की रस्मों के साथ प्री-वेडिंग शूट की फोटोज सूरज ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं जिसमें दोनों काफी स्टाइलिश लग रहे हैं. दोनों ने रस्मों में कौन-कौन सी ड्रेसज पहनीं, आइए उनके लुक को डिकोड करते हैं.

वेडिंग लुक (Wedding Look)

शादी के बाद रिसेप्शन की इस फोटो में दुल्हन संजना ने रेड-सिल्वर एम्ब्रॉइडरी वाला हैवी लहंगा पहना है. उन्होंने मैचिंग का नेट वाला दुपट्टा कैरी किया है जिससे उनके ड्रेस को ब्राइड टच मिला है. साथ में उन्होंने सिल्वर चोकर और लंबे ईयररिंग्स पहने हैं जिससे मिनिमल जूलरी से उनका लुक उभरकर सामने आया है.

दूल्हे सूरज ने पेस्टल शेरवानी जैकेट और सफेद पैंट पहना था जिसने एलिगेंट कॉम्बिनेशन दिया था. मैचिंग की मोजड़ी ने उनके लुक को कंपलीट किया था.

फेरे (Phere)

ट्रेडिशन ड्रेस प्री-वेडिंग फोटोशूट (Traditional Dress Pre-Wedding Photo Shoot)

फेरे के समय सूरज और संजना ने ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहने थे. संजना ने नेवी ब्लू बेस पर गोल्डन फ्लोरल डिजाइन वाली साड़ी पहनी थी जिसके साथ हल्का सुनहरी दुपट्टा ओढ़ा था. मैचिंग जूलरी, लाल चूड़ियां और क्लच बैग ने उनके लुक को ग्रेसफुल बनाया था.

सूरज ने सफेद पारंपरिक धोती-स्टाइल आउटफिट के साथ शेरवानी जैकेट और पगड़ी पहनी थी. दोनों के कपड़ों पर हल्दी का रंग साफ दिखाई देता है, जिससे यह फोटो हल्दी या मंदिर दर्शन के बाद का शुभ वेडिंग मोमेंट लग रहा है.

प्री-वेडिंग फोटोशूट में संजना ने गहरे हरे रंग की ट्रेडिशनल साड़ी पहनी है जिस पर सुनहरी और सिल्वर वर्क की बारीक कढ़ाई की गई थी. साथ में मैचिंग चूड़ियां, नेकलेस और ईयररिंग्स ने पूरे मराठी लुक को उभार दिया था. हेयरस्टाइल क्लासिक बनाया था जो आउटफिट से मैच कर रहा था.

सूरज ने सफेद कुर्ता-पायजामा के साथ जरीदार जैकेट कैरी की थी जिससे थोड़ा शाही लुक लग रहा था. हाथ में सूरज ने तलवार पकड़ी हुई थी.

 मॉडर्न ड्रेस प्री-वेडिंग लुक (Modern Dress Pre-wedding Look)

मॉडर्न ड्रेस प्री-वेडिंग फोटो शूट में संजना ने रेड सैटिन फ्लोइंग गाउन पहना था और यह लुक फोटोशूट के लिए काफी अच्छा दिख रहा है. उनके लंबे खुले बाल और रेड-टोन जूलरी थीम के साथ मेल खा रही थी. वहीं सूरज ने ब्लैक-ऑन-ब्लैक फॉर्मल आउटफिट पहना था जिसमें वह काफी हैंडसम लग रहे थे.

