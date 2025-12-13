scorecardresearch
 
चश्मे में नन्ही राहा कपूर का टशन, आलिया-रणबीर ने कैजुअल लुक में दिखाया स्टाइल

Raha kapoor looks: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लाडली नन्हीं राहा कपूर का एयरपोर्ट पर कूल स्वैग नजर आया है. वो शुक्रवार को अपने मम्मी-पापा के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं और इस दौरान उन्होंने आंखों पर सफेद रंग का चश्मा चढ़ाया हुआ था.

एयरपोर्ट पर चश्मा चढ़ाएं दिखीं नन्ही राहा कपूर (Photo: Instgram screengrab)
एयरपोर्ट पर चश्मा चढ़ाएं दिखीं नन्ही राहा कपूर (Photo: Instgram screengrab)

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हर दिसंबर की तरह इस बार भी फैमिली वेकेशन पर जा रहे हैं. ये कपल शुक्रवार को मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी प्यारी बेटी राहा कपूर के साथ स्पॉट किया गया. उनकी लेटेस्ट पैपराजी अपीयरेंस ने एक बार फिर फैंस को राहा का दीवाना बना दिया है. वायरल हो रहे क्लिप्स में नन्हीं राहा कपूर अपनी मां आलिया का हाथ पकड़कर दौड़ती हुई दिख रही हैं.

व्हाइट चश्मे में राहा का कूल अंदाज

इस आउटिंग के लिए रणबीर ने ऑलिव ग्रीन को-ऑर्ड सेट पहना था जिसके साथ उन्होंने व्हाइट टी-शर्ट और जूते पहने थे. दूसरी ओर आलिया का बिलकुल कैजुअल लुक था. उन्होंने एक व्हाइट टॉप, हल्के नीले रंग की जींस, स्लाइडर्स और कंधे पर एक ब्राउन बैग लटका रखा था. वहीं, इस वीडियो में राहा एक प्यारा बीज कलर का को-ऑर्ड सेट पहने नजर आईं. उन्होंने बालों में चोटी बनाई हुई थी. राहा आंखों पर सुपर कूल व्हाइट सनग्लासेस पहने हुए दिख रही थीं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नन्हीं राहा ने लूटा फैन्स का दिल 

कई फैंस ने इस दिल को छू लेने वाले फैमिली मोमेंट पर रिएक्ट किया और सोशल मीडिया पर कमेंट्स किए जिनमें से ज्यादातर लोग राहा की खूब तारीफ कर रहे थे. एक फैन ने लिखा, 'ओएमजी राहा मिनी दीवा'.

एक और व्यक्ति ने कमेंट किया, 'राहा सनग्लासेस पहने हुए.'

आलिया ने बताया राहा के बाद कितनी बदल गई लाइफ

हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट ने बताया कि उनकी छोटी बेटी राहा कपूर अब तीन साल की हो गई है. बच्चा होने से पहले और बाद की जिंदगी और चीजें कैसे बदलती हैं, इस बारे में बात करते हुए उन्होंने शेयर किया, 'अब राहा का पैपराजी के साथ अपना रिश्ता है और वह इतनी बड़ी हो गई है कि मुझसे पूछती है कि मैं कहां जा रही हूं और मैं कब वापस आऊंगी.'

आलिया को सऊदी अरब के जेद्दा में फिल्म फेस्टिवल के पांचवें एडिशन में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

---- समाप्त ----
