scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आसमान में प्लेन और अमेरिकन महिला की घुटनी लगीं सांसें... 'देवदूत' बनकर कांग्रेस नेता ने यूं बचाई जान

गोवा से नई दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब उड़ान भरने के महज 10 मिनट बाद एक अमेरिकी महिला यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई. कैलिफोर्निया की रहने वाली 34 वर्षीय जेनी नाम की महिला को घबराहट और कंपकंपी के बाद बेहोशी आ गई.

Advertisement
X
पूर्व कांग्रेस विधायक डॉ. अंजली निंबालकर ने इंडिगो की गोवा-दिल्ली उड़ान में एक अमेरिकी महिला की जान बचाई. (Photo: X/@Siddaramaiah)
पूर्व कांग्रेस विधायक डॉ. अंजली निंबालकर ने इंडिगो की गोवा-दिल्ली उड़ान में एक अमेरिकी महिला की जान बचाई. (Photo: X/@Siddaramaiah)

गोवा से नई दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में शनिवार दोपहर को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक अमेरिकी महिला यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई. कैलिफोर्निया की रहने वाली 34 वर्षीय जेनी नाम की यह महिला अपनी बहन के साथ दिल्ली में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रही थीं. टेकऑफ के मात्र 10 मिनट बाद, करीब डेढ़ बजे, जेनी को बेचैनी और कंपकंपी की शिकायत हुई और कुछ ही सेकेंड बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ीं.

फ्लाइट में सवार कर्नाटक की पूर्व कांग्रेस विधायक डॉ. अंजलि निंबालकर, जो राजनीति में आने से पहले एक मेडिकल प्रोफेशनल थीं, वह तुरंत अपनी सीट से उठीं और आगे बढ़कर इस मिड-एयर मेडिकल इमरजेंसी को संभाला. वह बेलगावी जिले के खानापुर विधानसभा क्षेत्र से 2018 में विधायक चुनी गई थीं. मेडिकल प्रोफेशनल होने के कारण उन्होंने, फ्लाइट क्रू की ओर डॉक्टर की अनाउंसमेंट होने से पहले ही स्थिति को भांप लिया और अपनी सीट छोड़कर जेनी की मदद के लिए पहुंच गईं. उन्होंने देखा कि जेनी बेहोश थीं, मुट्ठियां बंद थीं और उनका शरीर पीला पड़ चुका था. वह गंभीर रूप से डिहाइड्रेटेड थीं और  दिल के दौरे जैसे लक्षण दिख रहे थे.

सीपीआर देकर महिला को होश में लाया

सम्बंधित ख़बरें

In Karnataka's Aland assembly constituency, Rahul Gandhi had alleged that names of eligible voters were being removed from the voter list
कर्नाटक वोट चोरी केस: SIT ने दायर की 22000 पन्नों की चार्जशीट, पूर्व BJP विधायक को बनाया मुख्य आरोपी 
Representative image
कर्नाटक: CM सिद्धारमैया के OSD के बेटे पर FIR दर्ज, 17.50 करोड़ की ठगी का आरोप 
कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिवकुमार
' प्यार से बुलाते हैं, अपनों का न्योता कैसे ठुकराऊं...,' डिनर मीटिंग पर डीके शिवकुमार का साफ जवाब 
बुलडोजर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.(Photo: Pankaj Kumar/ITG)
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी योगी की राह पर, पढ़ें-राज्य दर राज्य कैसे फैल रहा ‘बुलडोजर जस्टिस’ 
कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच नहीं कम हो रही तनातनी
कर्नाटक कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन... DK शिवकुमार ने 50 विधायकों के साथ किया डिनर, बढ़ी सियासी सरगर्मी  

डॉ. अंजलि निंबालकर ने साथ ट्रैवल कर रहीं जेनी की बहन से उनकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी और फिर सीपीआर (Cardiopulmonary Resuscitation) देना शुरू किया, जिससे जेनी होश में आ गईं. जेनी की बहन ने डॉक्टर निंबालकर को बताया कि पिछले दिनों महिला को पेट में संक्रमण की समस्या हुई थी. फिर डॉक्टर ने अपने पास मौजूद ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जेनी को पिलाया. स्थिति काबू में लगने पर डॉक्टर अंजलि अपनी सीट पर लौट गईं, लेकिन करीब 30 मिनट बाद फिर जेनी की हालत बिगड़ गई और वह दूसरी बार गिर पड़ीं.

Advertisement
Dr Anjali Nimbalkar
कर्नाटक के बेलगावी जिले की खानापुर असेंबली सीट से कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉक्टर अं​जलि निंबालकर. (Photo: X)

डॉ. अंजलि निंबालकर ने फिर तुरंत मदद की और महिला की हालत स्थिर रखी. जेनी ने डॉक्टर का हाथ कसकर पकड़ लिया और कमजोर आवाज में कहा, 'कृपया कहीं मत जाइए.' डॉ. निंबालकर उनके पास से हिली तक नहीं और पूरी फ्लाइट के दौरान जेनी के साथ रहीं. केबिन क्रू ने चीफ पायलट को इस मेडिकल इमरजेंसी की सूचना दी, जिसके बाद फ्लाइट की दिल्ली में प्रायोरिटी लैंडिंग कराई गई और जेनी को अस्पताल ले जाया गया. डॉ. अंजलि निंबालकर की सूझबूझ ने अमेरिकी महिला की जान बचाई. फ्लाइट के पायलट, क्रू और सह-यात्रियों ने उनकी सराहना की.

सिद्धारमैया ने की डॉ. अंजलि की प्रशंसा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी डॉ. अंजलि की जमकर प्रशंसा की. उन्होंने X पर पोस्ट किया, 'मुझे खानापुर की पूर्व कांग्रेस विधायक डॉ. अंजली निंबालकर के बारे में सुनकर गर्व हुआ, जिन्होंने गोवा और नई दिल्ली के बीच एक उड़ान के दौरान एक अमेरिकी महिला के लिए इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की आवश्यकता को पहचाना और तुरंत सीपीआर देकर उसकी जान बचाई. अंजलि की सेवा भावना और समय की पाबंदी, जिसके चलते उन्होंने चिकित्सा पेशे को छोड़कर राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद समय पर एक मरीज की सहायता के लिए तुरंत कदम उठाया, अत्यंत सराहनीय है.'

Advertisement

सिद्धारमैया ने कहा, 'अंजलि जैसे लोग समाज के लिए आदर्श हैं, जो सत्ता में हों या न हों, जनसेवा के लिए हमेशा खड़े होते हैं और जरूरतमंदों की मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह अंजली को दीर्घ और स्वस्थ जीवन प्रदान करें और उन्हें जरूरतमंदों की अधिक सहायता करने में सक्षम बनाएं.' बता दें कि डॉक्टर अंजलि निंबालकर के पास एमबीबीएस के साथ स्त्री रोग और लेप्रोस्कोपी में एमडी की डिग्री है. उन्हें 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में खानापुर सीट पर बीजेपी के के विट्ठल सोमन्ना हलगेकर ने हराया था.

 करने की रणनीति

युव विंग बैठक: 2026 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement