'गांधी परिवार के समर्थकों को टॉर्चर किया जा रहा', दिल्ली पुलिस के नोटिस पर बोले डीके शिवकुमार

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया को दिए गए डोनेशन को लेकर दिल्ली पुलिस की EOW द्वारा भेजे गए समन की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उन्हें और कांग्रेस नेतृत्व के समर्थकों को प्रताड़ित कर रही है, जबकि वे शुरुआत से ही जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं.

शिवकुमार ने दिल्ली पुलिस के समन को राजनीतिक प्रताड़ना करार दिया. (File Photo: ITG)
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की ओर से नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया को दिए गए डोनेशन के मामले में जारी किए गए समन की निंदा की. अपने सदाशिवनगर स्थित आवास पर मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, 'दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया को दिए गए डोनेशन को लेकर समन जारी किया है. वे हमें प्रताड़ित कर रहे हैं. यह ठीक नहीं है और मैं इसकी निंदा करता हूं.'

'जांच में शुरू से सहयोग किया, कुछ छिपाने को नहीं'

समन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, 'हम शुरुआत से ही जांच में सहयोग कर रहे हैं और हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है. समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस ने हमारे खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल की. इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं थी. हम इसे अदालत में कानूनी तौर पर लड़ेंगे.'

19 दिसंबर तक जानकारी देने का आदेश

शिवकुमार ने बताया, 'दिल्ली पुलिस ने मुझे और मेरे भाई डीके सुरेश को समन भेजा है. हमने कुछ समय पहले ही इसका जवाब दिया था. यह चौंकाने वाला है कि उन्होंने फिर से समन भेज दिया. हमें 19 दिसंबर तक जानकारी देने को कहा गया है.'

उन्होंने आगे कहा, 'हम टैक्स देते हैं और किसी को भी अपनी मर्जी से पैसा दे सकते हैं. उन्होंने तो हमें प्रताड़ित करने के लिए PMLA का केस भी दर्ज किया था, उसका क्या हुआ? उनका एक ही उद्देश्य दिखता है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समर्थकों को परेशान करना और भ्रम फैलाना.'

'कांग्रेस संगठनों की आर्थिक मदद की थी'

शिवकुमार ने बताया, 'नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया कांग्रेस पार्टी के संगठन हैं. हम कांग्रेसी हैं, इसलिए जब वे आर्थिक कठिनाई में थे तो हमने अपने ट्रस्ट से मदद की. उस समय कई अन्य लोगों ने भी योगदान दिया था.' उन्होंने कहा, 'नोटिस शुक्रवार को जारी हुआ है. मेरे भाई ने सांसद रहते हुए कुछ धनराशि दान की थी. हम नोटिस को देखेंगे और आवश्यक कानूनी कदम उठाएंगे.'

---- समाप्त ----
