ससुर की कंजूसी पर दामाद ने किया कुछ ऐसा… जोक्स पढ़कर खूब हंसेंगे आप

Hindi Jokes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त हैं कि हंसना तक भूल जाते हैं. जीवन के बाकी कामों के बीच खुद के लिए समय निकालना भी मुश्किल लगता है. ऐसे में आपको हंसाने के लिए आज फिर हम लेकर आए हैं मजेदार जोक्स.

Hindi Jokes
- एक कंजूस ससुर कथा में गया... पूजा में चढ़ावा देते समय 10 रुपये देने लगा...
लेकिन तभी पीछे से दामाद ने पीछे से थाली में 1000 रुपये डाल दिए.
ससुर खुश होकर बोला— वाह! क्या बात है... 
दामाद—अरे ससुर जी, बात कुछ नहीं है... वो हजार रुपये आपकी जेब से ही गिरे थे, जब आपने 10 रुपया निकाला.


-राजू- भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज मत करना
दोस्त- क्यों?
राजू- क्योंकि भगवान नाराज हो जाए तो डॉक्टर के पास भेजता है... पर डॉक्टर ही नाराज हो जाए तो सीधा भगवान से मिलन हो सकता है.

ऐसे और जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

-रिंकी ने अपने पति का फोन चेक किया...
कुछ भी गलत नहीं मिला...
रिंकी रोते-रोते बोली- हे भगवान! जिसे कोई घास तक नहीं डालना चाह रहा, मैं ऐसे आदमी के साथ जिंदगी काट रही हूं क्या?

-गोलू आंखों को दिखाने डॉक्टर के पास जाता है...
गोलू- डॉक्टर साहब, चश्मा लगाकर पढ़ने तो लगूंगा ना मैं?
डॉक्टर- बिल्कुल...
गोलू- वाह... अब मजा आएगा... अब तक पूरा गांव अनपढ़ कहता था. आज चश्मा मिल जाए बस...


-पिंकी- हे भगवान! एक समझदार बॉयफ्रेंड दिला दे...
भगवान: समझदार होगा तो इन मामलों में पड़ेगा ही नहीं बेटा… ऐसी नामुमकिन चीजें मत मांगा करो...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
