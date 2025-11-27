scorecardresearch
 

Feedback

Desi Jokes: गोलू रोज अपने मोजे धोकर क्यों पहनता है? राज जानकर छूट जाएगी हंसी

Funny Hindi Jokes: भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए समय निकालकर हंसी-मजाक करना सेहत के लिए बेहतर माना जाता है. आपकी कीमती मुस्कान को बनाए रखने के लिए आज हम फिर से आपके लिए वायरल चुटकुले लेकर आए हैं.

Advertisement
X
Funny Jokes
Funny Jokes

- गोलू- मैं अपने मोजे रोज धोकर पहनता हूं.
दोस्त- कोई खास वजह?
गोलू- क्या पता किसी दिन कामयाबी कदम चूमने आ रही हो और मोजा सूंघकर भाग जाए.

 

-टीचर- बताओ, सक्सेस की उम्मीद कब तक करती रहनी चाहिए?
राजू- जब तक रिज्लट नहीं आ जाता
टीचर- क्यों?
राजू- क्योंकि इतना खराब रिज्लट देखने के बाद उम्मीद करना संभव नहीं हो पाता.

सम्बंधित ख़बरें

Best Jokes
जब पत्नी ने कहा- तुमने मेरे साथ धोखा किया है, पति ने खोला ये बड़ा राज 
Jokes in Hindi
लड़कियां क्यों नहीं करती अपने प्यार का इजहार, वजह जानकर हंस पड़ेंगे आप 
Jokes In Hindi
रिंकी ने खिलाया खाना तो भिखारी ने क्यों दी किताब? वजह जानकर आएगी हंसी 
Jokes In Hindi
सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है? चुटकुला पढ़कर लोटपोट हो जाएंगे आप 
Viral Jokes
Jokes: रिंकी रात को 2 बजे क्यों सोती है? वजह जानकर खूब आएगी हंसी 

 

-पिंकी अपने पति से- सुनो जी, शादी से पहले आप कहते थे कि आप मेरे लिए जान दे दोगे.
पति- हां तो क्या हो गया?
पिंकी- अब क्यों नहीं कहते?
पति- तुम्हारे साथ जीना कम मुश्किल है क्या जान लगा दी है मैंने तुम्हारे साथ जीने में.

ऐसे ही और जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

-सोनू- समय की क्या कीमत होती है?
दोस्त- बहुत ज्यादा.
सोनू- बताओ कैसे?
दोस्त- घड़ी बनाने वाले समय बेचकर कई पैसे छाप देते हैं.


-भोलू- पुरुष गुस्सा होने पर एकांत जगह की तलाश करते हैं.
मोलू- और हमारी बीवी हमारी तलाश करती है गुस्सा होने पर ताकि वो हमपर चिल्लाकर शांत हो सके.

Advertisement


(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement