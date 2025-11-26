scorecardresearch
 

Viral Hindi Jokes: रिंकी ने खिलाया खाना तो भिखारी ने क्यों दी किताब? वजह जानकर आएगी हंसी

Viral Hindi Jokes: आजकल लोग काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि मुस्कुराना तो दूर, हंसी-मजाक करना भी जैसे भूलते जा रहे हैं. ऐसे में आपकी मुस्कान को बनाए रखने के लिए हम आज फिर लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले. आइए इन चुटकुलों की मदद से ठहाके लगाएं.

Jokes In Hindi
Jokes In Hindi

- दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ाई कर रही थीं
तभी कंडक्टर आकर पूछता है- आप दोनों लड़ क्यों रही हो?
दोनों लड़कियां कहती हैं- मैं पहले आई मुझे सीट पर बैठना है.
कंडक्टर- अरे इसमें लड़ने की क्या बात है, जो उम्र में सबसे बड़ी है वो पहले बैठ जाए
( पता नहीं क्यों इसके बाद पूरे रास्ते दोनों लड़कियां खड़ी ही रहीं...)

 

- पिंकी गुलाब बेचने वाले से कहती है- भैया, एक गुलाब का फूल कितने का दे रहे हो?
फूल बेचने वाला- 100 रुपये का एक.
पिंकी- इतना महंगा है कोई क्यों लेगा?
फूल बेचने वाला- ये है माय लाइफ, माय रूल्स... माय रेट्स एंड माय फूल्स. 

-रिंकी अपने पति से-  कल एक भिखारी को मैंने खाना दिया पर वो बड़ा बदतमीज निकला.
पति- क्या किया उसने?
रिंकी- मैंने उसे कल अपने हाथों से बना खाना खिलाया आज वो एक किताब लाकर मुझे दे दिया.
पति- कौन-सी किताब?
रिंकी- पता नहीं... उसमें लिखा है 7 दिन में सीखें अच्छा खाना बनाने की टिप्स!

- टीचर- मान लो तुमने किसी वजह से अपने दोस्त को 1 हजार रुपये दिए,
मगर उसे केवल 500 रुपये की जरूरत थी तो बताओ वो तुम्हें कितने रुपये वापस देगा?
राजू- कुछ भी नहीं देगा सर.
टीचर- तुमको इतना आसान गणित भी नहीं आता क्या?
राजू- गणित तो आता है सर, पर दोस्त पर यकीन नहीं आता कि वो पैसे वापस करेगा.

- गोलू- अगर तुम किसी लड़की को चाहते हो और वो मिल ना रही हो तो समझ जाओ.
दोस्त- क्या समझ जाओ?
गोलू- यही कि कोई और लड़की तुमको भगवान से मांग चुकी है.
दोस्त- पर इससे क्या होगा?
गोलू- तुमको बुरा कम लगेगा और अपमान भी ज्यादा नहीं होगा.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
