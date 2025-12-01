Funny Chutkule: जब गोलू ने चलती बस में लड़की को मारा धक्का, फिर हुआ कुछ ऐसा...

-सोनू- आई लव यू बेबी..

पिंकी- आई लव यू टू

सोनू- आप मुझसे कितना प्यार करती हो?

पिंकी- जितना तुम करते हो बाबू...

सोनू- अरे यार! इसका मतलब तू भी

टाइमपास कर रही बस मेरी तरह...

-राजू- मौनव्रत रखने से क्या होता है?

बाबा- इससे हम कुछ बोलते नहीं हैं बस सुन सकते हैं.

राजू- शादी के बाद भी तो ऐसी ही होता है बाबा... बोल नहीं सकते बस सुन सकते हैं.

-गोलू बस में खड़े होकर सफर कर रहा था

अचानक जोर से ब्रेक लगा तो एक लड़की पर जा गिरा

लड़की- बेशर्म क्या कर रहे हो तुम.

गोलू- जी मैं IIT और आप?

-चिंटू के पापा- बेटा फोन में क्या देख रहा है?

चिंटू- ऑनलाइन हूं पापा... पढ़ रहा हूं.

पापा- वाह... क्या पढ़ रहे हो..

चिंटू- दोस्तों के मैसेज



-मोनू की नजरें कमजोर हुई तो डॉक्टर को दिखाने गया

मोनू- डॉक्टर साहब! चश्मा पहनकर मैं अच्छे से लिख-पढ़ पाउंगा ना.

डॉक्टर- हां-हां क्यों नहीं...

मोनू- चलो आज के बाद कोई अनपढ़ नहीं बोलेगा.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----