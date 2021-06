Viral Chutkule in Hindi: रिश्ता देखने गए लड़के ने ऐसे बताया अपना प्रोफेशन, लड़की के पिता के उड़ गए होश

Viral Chutkule in Hindi: हमेशा हंसते खिलखिलाते रहना सेहतमंद रहने की कुंजी है. टेंशन फ्री लाइफ और मानसिक तनाव दूर करने के लिए हंसना-मुस्कुराना बहुत जरूरी है. तो आइए फिर देर किस बात की, मजेदार चुटकुलों के साथ शुरू करते हैं ये हंसने हंसाने का सिलसिला.

1) डॉक्टर: तुम्हारी एक किडनी फेल हो गई है.

सोनू: पहले तो बहुत रोया, फिर आसू पोंछकर बोला

साहब ये भी बता दीजिए कि कितने नंबर से फेल हुई है...?

2) महिला: सही रेट लगाओ भईया... हम हमेशा इसी दुकान से सामान लेते हैं...

दुकानदार: भगवान से डरो बहनजी, हमारी दुकान की तो कल ही ओपनिंग हुई है.

ऐसे ही मजेदार जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें Jokes in Hindi

3) एक लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया...

लड़की के पिता: क्या करते हो बेटा?

लड़का: I am the Director of Goat Research And Development Institute.

लड़की के पिता: बहुत बड़े अफसर लगते हो बिटवा तनिक हिंदी में बताओ ना

लड़का: हम बकरियां चरावत हैं.

लड़की के पिता के उड़ गए होश...

4) टीचर: बच्चों पृथ्वीराज कौन थे ?

बच्चा: अभिनेता राजकपूर के पिता.

टीचर: बेहोश...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

ये भी पढ़ें