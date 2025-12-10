Hindi Jokes: जब गर्लफ्रेंड ने पूछा- कल मेरी शादी है, अब क्यों आये हो मेरी जिंदगी में वापिस?

> गर्लफ्रेंड- कल मेरी शादी है, अब क्यों आये हो मेरी जिंदगी में वापिस?

बॉयफ्रेंड- तुम्हारे चक्कर में हलवाई का काम छोड़ दूं, ऑर्डर हमें ही मिला है.

गर्लफ्रेंड को लगा झटका!

> ट्रेन में लिखा था, 'बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री होशियार!'

उसी ट्रेन में चिंटू भी जा रहा था.

उसने ये लाइन पढ़ी और बोला- वाह, जो टिकट न खरीदे वो होशियार

हमने जो खरीद के रखी है, तो हम बेवकूफ हैं क्या?

> सोनू अपने दोस्त मिंटू को ज्ञान बांट रहा था

अगर परीक्षा में पेपर बहुत कठिन हो तो…आंखें बंद करो,

गहरी सांस लो और जोर से कहो- ये सब्जेक्ट बहुत मजेदार है

इसलिए अगले साल फिर पढ़ेंगे।

> एक सज्जन बता रहे थे कि

वो पिछले 20 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं.

पता करने पर पता चला कि

गीता उनकी धर्मपत्नी का नाम है.

> एक बच्चा रो रहा था, उसके पिता ने रोने का कारण पूछा तो बच्चा बोला- 10 रुपये दो, तब बताऊंगा…

पिता ने बेटे को 10 रुपये दे दिए और कहा- अब बताओ बेटे! तुम क्यों रो रहे थे?

बच्चा बोला – मैं तो 10 रुपये के लिए ही रो रहा था, अब मिल गया!

> पति रोज रात को सोने से पहले चीनी का डिब्बा देखता और फिर सोता था...

एक दिन पत्नी ने पूछ ही लिया...

क्यूं जी, ये रोज़ आप सोने से पहले शक्कर का डिब्बा क्यों देखते हो...?

मौंटी- डॉक्टर ने बोला था कि घर में रात को शुगर चेक कर लिया करो.

