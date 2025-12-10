scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Hindi Jokes: जब गर्लफ्रेंड ने पूछा- कल मेरी शादी है, अब क्यों आये हो मेरी जिंदगी में वापिस?

Desi Jokes in Hindi: हंसी-मज़ाक और पॉजिटिव माहौल में लाइफ का हर पल अच्छा लगता है. स्ट्रेस से निजात पाने के लिए लाइफस्टाइल में हंसने का अहम योगदान होता है. आपको खुश रखने के लिए हम लेकर आए हैं सोशल मीडिया पर वायरल मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपका चेहरा खिल उठेगा.

Advertisement
X
Hindi Viral Joke
Hindi Viral Joke

> गर्लफ्रेंड- कल मेरी शादी है, अब क्यों आये हो मेरी जिंदगी में वापिस?
बॉयफ्रेंड- तुम्हारे चक्कर में हलवाई का काम छोड़ दूं, ऑर्डर हमें ही मिला है.
गर्लफ्रेंड को लगा झटका!

 

> ट्रेन में लिखा था, 'बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री होशियार!'
उसी ट्रेन में चिंटू भी जा रहा था.
उसने ये लाइन पढ़ी और बोला- वाह, जो टिकट न खरीदे वो होशियार
हमने जो खरीद के रखी है, तो हम बेवकूफ हैं क्या?

सम्बंधित ख़बरें

Jokes
जब पत्नी ने पूछा- आपको मेरी सुंदरता अच्छी लगती है या संस्कार? पढ़ें मजेदार जवाब 
Viral Jokes in Hindi
पिता को नदी में धक्का दे आया बच्चा, वजह जानकर हंस पड़ेंगे आप 
Jokes
पति को घूर रही थी एक लड़की, देखकर भी चुप रही पत्नी, वजह जानकर लोटपोट हो जाएंगे आप 
JOKES
डॉक्टर ने गंभीर बीमारी बताई तो राजू ने दिया ऐसा रिप्लाई कि हंसी छूट जाएगी, पढ़ें मजेदार जोक्स 
Jokes
मास्टर जी- दशमलव किसे कहते हैं? स्टूडेंट का जवाब पढ़कर आएगी जोरदार हंसी 

 

> सोनू अपने दोस्त मिंटू को ज्ञान बांट रहा था
अगर परीक्षा में पेपर बहुत कठिन हो तो…आंखें बंद करो,
गहरी सांस लो और जोर से कहो- ये सब्जेक्ट बहुत मजेदार है
इसलिए अगले साल फिर पढ़ेंगे।

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहा क्लिक करें

> एक सज्जन बता रहे थे कि
वो पिछले 20 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं.
पता करने पर पता चला कि
गीता उनकी धर्मपत्नी का नाम है.

> एक बच्चा रो रहा था, उसके पिता ने रोने का कारण पूछा तो बच्चा बोला- 10 रुपये दो, तब बताऊंगा…
पिता ने बेटे को 10 रुपये दे दिए और कहा- अब बताओ बेटे! तुम क्यों रो रहे थे?
बच्चा बोला – मैं तो 10 रुपये के लिए ही रो रहा था, अब मिल गया!

Advertisement

 

> पति रोज रात को सोने से पहले चीनी का डिब्बा देखता और फिर सोता था...
एक दिन पत्नी ने पूछ ही लिया...
क्यूं जी, ये रोज़ आप सोने से पहले शक्कर का डिब्बा क्यों देखते हो...?
मौंटी- डॉक्टर ने बोला था कि घर में रात को शुगर चेक कर लिया करो.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement