Funny Jokes: गोलू ने पढ़ाई ना करने का बताया ऐसा राज, टीचर भी हुआ हैरान! पढ़ें वायरल जोक्स

- राजू - डॉक्टर मैं सब कुछ तुरंत भूलता जा रहा हूं...अजीब बीमारी लग गई है

डॉक्टर- कब से हो रही ये समस्या?

राजू - कौन-सी समस्या भाई साहब?

- टीचर- तुम पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा रहे हो आजकल?

गोलू- सर क्योंकि पढ़ाई केवल दो वजह से की जाती है.

टीचर- बताना क्या वजह है वो?

गोलू- सर पहले तो डर की वजह से और दूसरी शौक के लिए...

और सर... बिना वजह के शौक मैं नहीं रखता और मैं किसी से डरता भी नहीं हूं.,, इसलिए पढ़ता भी नहीं.

- मोलू होटल में गया और बोला- वेटर, ये दाल में इतना पानी क्यों डाला है?

वेटर: सर, आज जिसने दाल बनाई उसका ब्रेकअप हुआ है तो रोते हुए बनाई है दाल.

- बाबा- बच्चा जीवन के पहले 25 साल कष्ट भोगने होंगे तुमको...

पिंकी- ठीक है बाबा... फिर 25 साल बाद क्या होगा?

बाबा- आदत पड़ जाएगी फिर...

- पापा- बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो

अब तुम्हारी शादी कर लेनी चाहिए.

रिंकी- ठीक है पापा...

पापा-- बताओ तुमको कैसा लड़का चाहिए?

रिंकी- पिंक कलर का चाहिए पापा...

