Funny Jokes: गोलू ने पढ़ाई ना करने का बताया ऐसा राज, टीचर भी हुआ हैरान! पढ़ें वायरल जोक्स

Funny Jokes: भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए समय निकालकर हंसी-मजाक करना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसलिए बिजी लाइफ शेड्यूल में अपने लिए समय जरूर निकालना चाहिए. आज फिर आपकी कीमती मुस्कान को बनाए रखने के लिए हम वायरल चुटकुले लेकर आए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल चुटकुले
- राजू - डॉक्टर मैं सब कुछ तुरंत भूलता जा रहा हूं...अजीब बीमारी लग गई है 
डॉक्टर- कब से हो रही ये समस्या?
राजू - कौन-सी समस्या भाई साहब?

 

- टीचर- तुम पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा रहे हो आजकल?
गोलू- सर क्योंकि पढ़ाई केवल दो वजह से की जाती है.
टीचर- बताना क्या वजह है वो?
गोलू- सर पहले तो डर की वजह से और दूसरी शौक के लिए... 
और सर... बिना वजह के शौक मैं नहीं रखता और मैं किसी से डरता भी नहीं हूं.,, इसलिए पढ़ता भी नहीं.

- मोलू होटल में गया और बोला- वेटर, ये दाल में इतना पानी क्यों डाला है?
वेटर: सर,  आज जिसने दाल बनाई उसका ब्रेकअप हुआ है तो रोते हुए बनाई है दाल.

- बाबा- बच्चा जीवन के पहले 25 साल कष्ट भोगने होंगे तुमको...
पिंकी- ठीक है बाबा... फिर 25 साल बाद क्या होगा?
बाबा- आदत पड़ जाएगी फिर...

- पापा- बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो
अब तुम्हारी शादी कर लेनी चाहिए. 
रिंकी- ठीक है पापा...
पापा-- बताओ तुमको कैसा लड़का चाहिए?
रिंकी- पिंक कलर का चाहिए पापा...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

