Funny Hindi Jokes: शादी से पहले पति ने कहा करोड़ों कमाता हूं, सच्चाई जानकर हंस पड़ेंगे आप... पढ़ें मजेदार जोक्स

Funny Hindi Jokes: अच्छी सेहत के लिए खान-पान जितना जरूरी माना जाता है, खुश रहना भी उतना ही जरूरी होता है. हंसना भागदौड़ भरी जिंदगी में नए रंग भरने का काम कर सकता है. आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं सोशल मीडिया पर वायरल मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपको मुस्कराने में मदद मिलेगी.

-टीचर गोलू को गणित पढ़ा रही थी...
टीचर- गोलू बोर्ड पर 55 लिखो.
गोलू- मुझे नहीं आता है.
टीचर- पांच लिखो पहले फिर उसके साइड में एक और 5 लिखो.
गोलू बोर्ड पर जाकर एक 5 लिखता है और कहता है-  दूसरा 5 किस साइड लिखूं दांई तरफ या बांई तरफ...


-मोनू - क्या कर रहा है भाई?
रोनू - खा रहा हूं भाई...
मोनू - वाह भाई... अकेले-अकेले.
रोनू- अबे बीवी से ताने खा रहा हूं भाई... अकेले ही खाने पड़ते हैं.

 

-रिंकी शादी के बाद अपने पति से पूछती है- सुनो जी... तुम कहते थे तुम्हारा करोड़ों का व्यापार है.
अब तो शादी भी हो गई कहां है करोड़ों का व्यापार?
पति- तुमने करोड़ों सुना था क्या... मैनें तो पकौड़ों का व्यापार कहा था.

ऐसे ही और जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...


-सोनू- यार ये भैंस पूंछ क्यों हिलाती होगी?
दोस्त- क्योंकि शायद पूंछ भैंस को नहीं हिला सकती है.


-राजू अपने पापा से कहता है- कार की चाबी दे दो पापा... आज कॉलेज में प्रोग्राम है.
पापा- गाड़ी क्यों चाहिए पर?
राजू- 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो शान बढ़ जाएगी पापा.
पापा- ये रख 10 रुपए... 20 लाख की बस में जा... ज्यादा शान बढ़ेगी.

