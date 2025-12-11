Funny Hindi Jokes: शादी से पहले पति ने कहा करोड़ों कमाता हूं, सच्चाई जानकर हंस पड़ेंगे आप... पढ़ें मजेदार जोक्स

-टीचर गोलू को गणित पढ़ा रही थी...

टीचर- गोलू बोर्ड पर 55 लिखो.

गोलू- मुझे नहीं आता है.

टीचर- पांच लिखो पहले फिर उसके साइड में एक और 5 लिखो.

गोलू बोर्ड पर जाकर एक 5 लिखता है और कहता है- दूसरा 5 किस साइड लिखूं दांई तरफ या बांई तरफ...

-मोनू - क्या कर रहा है भाई?

रोनू - खा रहा हूं भाई...

मोनू - वाह भाई... अकेले-अकेले.

रोनू- अबे बीवी से ताने खा रहा हूं भाई... अकेले ही खाने पड़ते हैं.

-रिंकी शादी के बाद अपने पति से पूछती है- सुनो जी... तुम कहते थे तुम्हारा करोड़ों का व्यापार है.

अब तो शादी भी हो गई कहां है करोड़ों का व्यापार?

पति- तुमने करोड़ों सुना था क्या... मैनें तो पकौड़ों का व्यापार कहा था.

-सोनू- यार ये भैंस पूंछ क्यों हिलाती होगी?

दोस्त- क्योंकि शायद पूंछ भैंस को नहीं हिला सकती है.



-राजू अपने पापा से कहता है- कार की चाबी दे दो पापा... आज कॉलेज में प्रोग्राम है.

पापा- गाड़ी क्यों चाहिए पर?

राजू- 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो शान बढ़ जाएगी पापा.

पापा- ये रख 10 रुपए... 20 लाख की बस में जा... ज्यादा शान बढ़ेगी.

