Desi Jokes: गर्लफ्रेंड बोली- मेरी स्माइल पर दुनिया मरती है, बॉयफ्रेंड का जवाब सुनते ही लगा झटका

> गोलू: क्या हाल है भाई?

दोस्त: ठीक हूं, तू बता

गोलू: और बता...पढ़ाई कैसी चल रही है?

दोस्त: हम दोनों केवल दोस्त हैं तो दोस्ती निभा… रिश्तेदारों जैसी पूछताछ मत कर!

> गर्लफ्रेंड: पता है मेरी स्माइल पर दुनिया मरती है?

बॉयफ्रेंड: हां बाबू, कल टाइम निकालकर मेरे घर आना… एक चूहा मारना है...

> पत्नी: अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो तुम क्या करोगे?

पति: पागल हो जाऊंगा…

पत्नी: इतना दुख होगा क्या मेरे जाने का?

पति: नहीं… खुशी इतनी होगी की हजम नहीं कर पाउंगा!

> बेटा: मुझे शादी नहीं करनी… औरतों से डर लगता है

पापा: कर ले बेटा… फिर सिर्फ एक से डर लगेगा, बाकी सब देवी लगेंगी देवी...

> जिम ट्रेनर: तुम्हारा गोल क्या है?

राजू: गोल तो मेरा पेट है… उसे फ्लैट करना है, आप लोग पूछकर करते हो क्या फिटनेस ठीक...

> पत्नी: मैं मायके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने आओगे

पति: मंजूर है… लेकिन फिर वापसी भी तभी होगी जब मैं लेने आऊंगा.

>टीचर: बताओ I Love You का आविष्कार कहां हुआ?

राजू: चाइना में

टीचर: कैसे?

राजूः क्योंकि इसमें ना गारंटी है, ना वारंटी… कब धोखा हो जाए कुछ ना पता...

> पत्नी: कहां हो?

पति: ऑफिस में हूं, सब ठीक?

पत्नी: हां, बस पड़ोसन भाग गई है… तो सोचा तुमसे लोकेशन कन्फर्म कर लूं...



> पापा: बेटा, लड़की वाले देखने आ रहे हैं… उनको अपनी सैलरी ज्यादा बताना...

लड़की के पापा लड़के से पूछते हैं: कितना कमाते हो?

लड़का: जी सैलरी तो 1.5 करोड़ है, लेकिन कट-कटाकर 12 हजार मिल ही जाते हैं.



>दामादः आपकी बेटी का एक काम ढंग का नहीं है.

सासः यही मैं भी सोचती हूं, अगर ढंग की होती तो आज उसे भी ढंग का लड़का मिलता...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

