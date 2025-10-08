चुटकुलेः सर्दियों में बीवी रखती है भोलू का खूब ख्याल, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान! पढ़ें Viral Jokes

> एक बार गांव में एक चोर आया जिसके हाथ में चाकू भी था

(चोर चोरी करने के बाद कहता है)

चोर- कोई पूछे किसी ने मुझे देखा है तो मना कर देना...वरना मैं उसे छोडूंगा नहीं.

राजू- मैंने तो देखा है तुमको.

(चोर चाकू निकालकर राजू को मार देता है.

इतने में पीछे से एक आदमी चिल्लाता है)

आदमी- चोर भाई मेरी बीवी ने भी तुमको देखा है. उसको भी सजा दे दो कुछ!

> चिंटू की स्कूल टीचर उसके घर के पास से गुजरती है...

चिंटू के दादा- चिंटू बेटा जल्दी जाकर छुप जा तेरी स्कूल टीचर आ रही है.

चिंटू- मैं नहीं आप छिपो... क्योंकि मैं स्कूल से छुट्टी लेकर आया हूं कि मेरे दादा लंबे टाइम से बीमार चल रहे है... उनका ख्याल रखना है.

> भोलू- सर्दियां आने वाली हैं, मेरी बीवी मेरे लिए गर्म पानी करके देगी अब.

दोस्त- तेरी बीवी कितनी अच्छी है यार, तुझे नहाने के लिए गर्म पानी करके देती है, मेरी बीवी तो बस काम कराती है.

भोलू- मेरी बीवी सर्दियों में नहाने के लिए नहीं बर्तन धोने के लिए पानी गर्म करते देती है.



> पत्नी- हमारी शादी और लोगों की शादी से तुम किस तरीके से देखते हो?

पति- यही की दूसरों की शादी में केवल शादी में डांस करा था, लेकिन अपनी शादी के बाद रोज नाचना पड़ रहा है.

> एक दुकानदार मिठाई बेच रहा था

दुकानदार- सब्जी ले लो सब्जी...

ग्राहक- पर ये तो मिठाई है.

दुकानदार- चुप कर पगले... मक्खियों को पता चल जाएगा और वो यहां खाने आ जाएंगी.

