चुटकुलेः सर्दियों में बीवी रखती है भोलू का खूब ख्याल, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान! पढ़ें Viral Jokes

Viral Jokes in Hindi: रोज की भागदौड़ के बीच लोग अपने लिए हंसने का टाइम नहीं निकाल पाते हैं. ऐसे में आपको हंसाने और खुश रखने के लिए हम लेकर आए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी.

Hindi Jokes
Hindi Jokes

> एक बार गांव में एक चोर आया जिसके हाथ में चाकू भी था
(चोर चोरी करने के बाद कहता है)
चोर- कोई पूछे किसी ने मुझे देखा है तो मना कर देना...वरना मैं उसे छोडूंगा नहीं.
राजू- मैंने तो देखा है तुमको.
(चोर चाकू निकालकर राजू को मार देता है.
इतने में पीछे से एक आदमी चिल्लाता है)
आदमी- चोर भाई मेरी बीवी ने भी तुमको देखा है. उसको भी सजा दे दो कुछ!

> चिंटू की स्कूल टीचर उसके घर के पास से गुजरती है...
चिंटू के दादा- चिंटू बेटा जल्दी जाकर छुप जा तेरी स्कूल टीचर आ रही है.
चिंटू- मैं नहीं आप छिपो... क्योंकि मैं स्कूल से छुट्टी लेकर आया हूं कि मेरे दादा लंबे टाइम से बीमार चल रहे है... उनका ख्याल रखना है.

> भोलू- सर्दियां आने वाली हैं, मेरी बीवी मेरे लिए गर्म पानी करके देगी अब.
दोस्त- तेरी बीवी कितनी अच्छी है यार, तुझे नहाने के लिए गर्म पानी करके देती है, मेरी बीवी तो बस काम कराती है.
भोलू- मेरी बीवी सर्दियों में नहाने के लिए नहीं बर्तन धोने के लिए पानी गर्म करते देती है.

ऐसे ही और जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

> पत्नी- हमारी शादी और लोगों की शादी से तुम किस तरीके से देखते हो?
पति- यही की दूसरों की शादी में केवल शादी में डांस करा था, लेकिन अपनी शादी के बाद रोज नाचना पड़ रहा है.

> एक दुकानदार मिठाई बेच रहा था
दुकानदार- सब्जी ले लो सब्जी...
ग्राहक- पर ये तो मिठाई है.
दुकानदार- चुप कर पगले... मक्खियों को पता चल जाएगा और वो यहां खाने आ जाएंगी.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

