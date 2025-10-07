Viral Jokes: 8 साल बड़ी लड़की से शादी करने का क्या फायदा? मोनू ने खोला राज

> सोनू सुबह-सुबह चाय वाले की दुकान पर जाता है

चाय वाला- साहब बहुत उधार हो गया आपका, अब तो आपकी PHD भी हो गई. कब दोगे उधार?

सोनू- आज तू निकाल यार अपनी उधार बुक...

चाय वाला- लगता है साहब... आज सारा उधार चुका देंगे.

सोनू- उधार तो मैं अभी भी नहीं लौटाऊंगा... पर तू मेरे नाम के आगे अपनी बुक में ड्रॉ सोनू लिख दे.

> राजू- तूने अपने से 8 साल बड़ी लड़की से क्यों शादी की?

मोनू- यार इसका अलग फायदा है.

राजू-क्या?

मोनू- यार जब वो चिल्लाती है तो बुरा नहीं लगता... क्योंकि वो बड़ी है उम्र में और अपने से बड़े लोगों का बुरा नहीं मानना चाहिए...

> मोलू और उसकी बीवी की लड़ाई हो जाती है

बीवी- तुम बहुत समझते हो खुदको.

मोलू- कोई बात नहीं मैं तो हूं ही महान.

बीवी- (चिल्लाकर) तुम रहो महान... मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, मैं जा रही.

मोलू- तुझे लड़ना है तो लड़ ले... पर ये मत सोच तू ये खुशी की बात बोलकर मेरा गुस्सा शांत कर पाएगी!

> पिंकी डॉक्टर के पास अपने पति के इलाज के लिए जाती है

पिंकी- डॉक्टर साहब... मेरा पति आजकल नींद में बाते करने लगा है... कुछ इलाज बता दो...

डॉक्टर- उसे दिन में बोलने की आजादी दे दो... और खुद शांत रह कर देखो... वो रात में नहीं बोलेगा...

> पत्नी- तुम शादी के बाद बदल गए हो.

पिंटू- क्यों क्या हुआ?

पत्नी- तुम पहले मेरे लिए लोगों की छतों से कूद-कूद कर मिलने आते थे. अब प्यार भी नहीं करते.

पिंटू- शादी से पहले हर आशिक प्यार मैं कूदता है... और शादी के बाद अफसोस करता है कि इतना कूदा ना होता तो आज सूखी होता.



