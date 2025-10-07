scorecardresearch
 

Feedback

Viral Jokes: 8 साल बड़ी लड़की से शादी करने का क्या फायदा? मोनू ने खोला राज

Hindi Jokes 2025: व्यस्त जीवन में लोग खुलकर हंसी-मजाक करना भूलते जा रहे हैं. आजकल काम का प्रेशर, टेंशन और रोजमर्रा की चीजों में व्यस्तता मुस्कुराने का समय नहीं देती. ऐसे में आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले जो आपकी मुस्कान को बनाए रखने में मददगार हैं.

Advertisement
X
Viral Hindi Joke
Viral Hindi Joke

> सोनू सुबह-सुबह चाय वाले की दुकान पर जाता है
चाय वाला- साहब बहुत उधार हो गया आपका, अब तो आपकी PHD भी हो गई. कब दोगे उधार?
सोनू- आज तू निकाल यार अपनी उधार बुक...
चाय वाला- लगता है साहब... आज सारा उधार चुका देंगे.
सोनू- उधार तो मैं अभी भी नहीं लौटाऊंगा... पर तू मेरे नाम के आगे अपनी बुक में ड्रॉ सोनू लिख दे.

 

> राजू- तूने अपने से 8 साल बड़ी लड़की से क्यों शादी की?
मोनू- यार इसका अलग फायदा है.
राजू-क्या?
मोनू- यार जब वो चिल्लाती है तो बुरा नहीं लगता... क्योंकि वो बड़ी है उम्र में और अपने से बड़े लोगों का बुरा नहीं मानना चाहिए...

सम्बंधित ख़बरें

Jokes in Hindi
Jokes: पड़ोसन की छोटी सी बात ने गोलू की जिंदगी में किया चमत्कार...  
Funny Jokes in Hindi
Jokes: गोलू के बीमार होने पर डॉक्टर ने उसकी बीवी को क्यों दी गोली?  
रिंकू ने पूछा- मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कैसे याद रखूं? दोस्त का जवाब सुनकर लगा झटका 
Funny Jokes in Hindi
बाप ने कहा- दाढ़ी क्यों रखी है जाकर बना ले इसे...बेटे ने दिया ये मजेदार जवाब 
Jokes in Hindi
लड़की बोली- मैं दो लड़कों से प्यार कर बैठी हूं, बाबा ने दिया मजेदार जवाब 

 

> मोलू और उसकी बीवी की लड़ाई हो जाती है 
बीवी- तुम बहुत समझते हो खुदको.
मोलू- कोई बात नहीं मैं तो हूं ही महान.
बीवी- (चिल्लाकर) तुम रहो महान... मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, मैं जा रही. 
मोलू- तुझे लड़ना है तो लड़ ले... पर ये मत सोच तू ये खुशी की बात बोलकर मेरा गुस्सा शांत कर पाएगी!

ऐसे ही और जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

> पिंकी डॉक्टर के पास अपने पति के इलाज के लिए जाती है
पिंकी- डॉक्टर साहब... मेरा पति आजकल नींद में बाते करने लगा है... कुछ इलाज बता दो...
डॉक्टर- उसे दिन में बोलने की आजादी दे दो... और खुद शांत रह कर देखो... वो रात में नहीं बोलेगा...

Advertisement

 

> पत्नी- तुम शादी के बाद बदल गए हो.
पिंटू- क्यों क्या हुआ?
पत्नी- तुम पहले मेरे लिए लोगों की छतों से कूद-कूद कर मिलने आते थे. अब प्यार भी नहीं करते.
पिंटू- शादी से पहले हर आशिक प्यार मैं कूदता है... और शादी के बाद अफसोस करता है कि इतना कूदा ना होता तो आज सूखी होता.
 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement