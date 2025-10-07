Viral Jokes: 8 साल बड़ी लड़की से शादी करने का क्या फायदा? मोनू ने खोला राज

> सोनू सुबह-सुबह चाय वाले की दुकान पर जाता है
चाय वाला- साहब बहुत उधार हो गया आपका, अब तो आपकी PHD भी हो गई. कब दोगे उधार?
सोनू- आज तू निकाल यार अपनी उधार बुक...
चाय वाला- लगता है साहब... आज सारा उधार चुका देंगे.
सोनू- उधार तो मैं अभी भी नहीं लौटाऊंगा... पर तू मेरे नाम के आगे अपनी बुक में ड्रॉ सोनू लिख दे.
> राजू- तूने अपने से 8 साल बड़ी लड़की से क्यों शादी की?
मोनू- यार इसका अलग फायदा है.
राजू-क्या?
मोनू- यार जब वो चिल्लाती है तो बुरा नहीं लगता... क्योंकि वो बड़ी है उम्र में और अपने से बड़े लोगों का बुरा नहीं मानना चाहिए...
> मोलू और उसकी बीवी की लड़ाई हो जाती है
बीवी- तुम बहुत समझते हो खुदको.
मोलू- कोई बात नहीं मैं तो हूं ही महान.
बीवी- (चिल्लाकर) तुम रहो महान... मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, मैं जा रही.
मोलू- तुझे लड़ना है तो लड़ ले... पर ये मत सोच तू ये खुशी की बात बोलकर मेरा गुस्सा शांत कर पाएगी!
ऐसे ही और जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
> पिंकी डॉक्टर के पास अपने पति के इलाज के लिए जाती है
पिंकी- डॉक्टर साहब... मेरा पति आजकल नींद में बाते करने लगा है... कुछ इलाज बता दो...
डॉक्टर- उसे दिन में बोलने की आजादी दे दो... और खुद शांत रह कर देखो... वो रात में नहीं बोलेगा...
> पत्नी- तुम शादी के बाद बदल गए हो.
पिंटू- क्यों क्या हुआ?
पत्नी- तुम पहले मेरे लिए लोगों की छतों से कूद-कूद कर मिलने आते थे. अब प्यार भी नहीं करते.
पिंटू- शादी से पहले हर आशिक प्यार मैं कूदता है... और शादी के बाद अफसोस करता है कि इतना कूदा ना होता तो आज सूखी होता.
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है).