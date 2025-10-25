Hindi Jokes: बाबा ने कहा-अपने पति को आजाद छोड़ो, बीवी ने दिया ऐसा जवाब... चुटकुला पढ़कर ठहाके लगाएंगे आप

- सोनू का आज स्कूल में पेपर था

सोनू पेपर शुरू होते ही टीचर से कहता है

सोनू- सर, Washroom जाना है.

टीचर- अभी तो पेपर शुरू हुआ है शुरू होते ही जाना है.

सोनू- हां सर... पापा ने कहा था पेपर शुरू होते ही जो सबसे पहले आएगा वही करना.

- एक बार चिंटू को किसी ने कहा, बीवी को चैन गिफ्ट करो तो वो महीनों तक खुश रहती है.

चिंटू भी चैन गिफ्ट करता है पर उसकी बीवी उसकी पिटाई शुरू कर देती है.

चिंटू अपने दोस्त से- यार बीवी को चैन गिफ्ट की पर उसने मुझे बहुत मारा.

दोस्त- सोने की चैन देनी थी ना, तूने कौन सी दी?

चिंटू-साइकिल की!



- एक बार बाबा ने राजू की बीवी से कहा

प्यार आजादी देता है, अपने पति को आजाद छोड़ दो वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा.

राजू की बीवी- बाबा एक बार आजादी दी थी अपने पति को, वो पड़ोसन के साथ कैद मिला था.

उस दिन से वो आजादी को तरस रहा है.

- छोटू- यार मैंने कल नेहा को लव यू लिखा. उसने 3 बार हां भी बोला पर..

दोस्त- आगे क्या हुआ...

छोटू- अब वो कह रही कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती.

दोस्त- तेरे पास मैसेज है तो दिखा ना..

छोटू- (मैसेज दिखाता है जिसमें ha ha ha लिखा होता है )

दोस्त- भाई वो हंस रही थी हां नहीं बोली...

