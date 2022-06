Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच बद्रीनाथ हाइवे ब्लॉक, मॉनसून से पहले मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट

Weather Update, IMD Monsoon Prediction: उत्तराखंड में अभी मॉनसून की एंट्री नहीं हुई है लेकिन मौसम विभाग की मानें तो राज्य में अगले तीन दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है. IMD के इस अलर्ट को मॉनसून का आगाज भी माना जा रहा है और लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया जा रहा है. इस बीच, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने पूरे जोरों पर है. लेकिन मौसम को देखते हुए लग रहा है कि चारधाम यात्रा में बारिश खलल डाल सकती है. वहीं, बीती रात हुई बारिश के बाद बोल्डर गिरने के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है.

Uttarakhand | Following overnight rains, Badrinath highway is blocked due to falling boulders at Birhi and Pagalnale; restoration work underway pic.twitter.com/Qt0V25mUdP