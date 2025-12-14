scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उत्तराखंड: दो पक्षों के बीच बहस के बाद हिंसक झड़प... 23 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हुई झड़प में 23 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक युवक के दो अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया. गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन के दौरान आरोपी की दुकान में आग लगा दी.

Advertisement
X
युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational)
युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational)

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खेतिमा में हुए झगड़े में एक 23 साल के युवक की हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 21 वर्षीय हाशिम के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

एजेंसी के अनुसार, एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने कहा कि दो पक्षों के बीच हुई बहस हिंसक झड़प में बदल गई, जिसमें तुषार शर्मा नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से सामने आया कि हाशिम और उसके साथियों ने घटना को अंजाम दिया.

यह भी पढ़ें: जमशेदपुर: युवक की गोली मारकर हत्या, मुख्य आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर... 2 गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

लुधियाना में महिला हत्याकांड में पुलिस का खुलासा. (Photo: Screengrab)
होटल में शरीरिक संबंध फिर शादी को लेकर लड़ाई, महिला ने काटा प्राइवेट पार्ट तो बॉयफ्रेंड ने कर दी हत्या 
दिल्ली में खौफनाक वारदात, नाबालिगों ने ऑटो चालक की चाकू मारकर की हत्या 
महिला ने मुस्लिम युवक पर लगाया हत्या कर फेंकने का आरोप. (Photo: Representational )
'हत्या कर ब्रिफकेस में भर फेंक दूंगा', महिला ने मुस्लिम युवक पर लगाया आरोप 
Telangana Panchayat Election Violence BRS Worker Killed
झारखंड: पिता और बेटा बने हत्यारा, शराब और पैसों के विवाद में युवक का किया मर्डर 
पांच लाख में पिता ने दी थी बेटे की सुपारी, मंदसौर में BJP नेता की हत्या का खुला राज 

एसएसपी ने कहा कि पुलिस को मामले की सूचना मिली, जिसके बाद आरोपी हाशिम को ईंट भट्टे के पास घेर लिया गया और उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया. इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जो आरोपी के दाहिने पैर में लगी. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से पिस्टल और दो जिंदा कारतूस मिले. घायल आरोपी को उपचार के लिए नानकमत्ता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया. पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है. अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं. घटना के बाद अगले दिन गुस्साए लोगों ने आरोपी की दुकान में आग लगा दी और सड़कों पर प्रदर्शन किया. इसको लेकर खेतिमा के बाजार बंद हो गए. हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement