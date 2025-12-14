उत्तराखंड: दो पक्षों के बीच बहस के बाद हिंसक झड़प... 23 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खेतिमा में हुए झगड़े में एक 23 साल के युवक की हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 21 वर्षीय हाशिम के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

एजेंसी के अनुसार, एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने कहा कि दो पक्षों के बीच हुई बहस हिंसक झड़प में बदल गई, जिसमें तुषार शर्मा नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से सामने आया कि हाशिम और उसके साथियों ने घटना को अंजाम दिया.

एसएसपी ने कहा कि पुलिस को मामले की सूचना मिली, जिसके बाद आरोपी हाशिम को ईंट भट्टे के पास घेर लिया गया और उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया. इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जो आरोपी के दाहिने पैर में लगी. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया.

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से पिस्टल और दो जिंदा कारतूस मिले. घायल आरोपी को उपचार के लिए नानकमत्ता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया. पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है. अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं. घटना के बाद अगले दिन गुस्साए लोगों ने आरोपी की दुकान में आग लगा दी और सड़कों पर प्रदर्शन किया. इसको लेकर खेतिमा के बाजार बंद हो गए. हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

