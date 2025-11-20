scorecardresearch
 

Feedback

चमोली में खाई में गिरी सूमो, दो युवकों की मौत, तीन की हालत गंभीर

उत्तराखंड के चमोली जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उर्गम से लौट रहे शादी के मेहमानों की सूमो गाड़ी हेलंग-उर्गम मोटर रोड पर गहरी खाई में गिर गई. मृतक और घायल सभी सुलाड़ गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत. (Photo: Representational )
सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत. (Photo: Representational )

उत्तराखंड के चमोली जिले में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना ज्योतिर्मठ क्षेत्र के हेलंग-उर्गम मोटर मार्ग पर स्थित पावर स्टेशन के पास हुई, जहां एक सूमो वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. वाहन में कुल पांच लोग सवार थे, जो एक शादी समारोह से लौट रहे थे.

हादसे में दो लोगों की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि हादसा शाम के समय हुआ जब वाहन उर्गम से ज्योतिर्मठ की ओर लौट रहा था. सूमो चालक कमलेश (25), जो पल्ला ज्योतिर्मठ का निवासी है, वाहन पर नियंत्रण खो बैठा जिससे गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दो युवकों ध्रुव (19) और कनहैया (19) की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों मृतक सुलाड़ गांव के निवासी थे और शादी के मेहमान के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए थे.

सम्बंधित ख़बरें

प्रशासन ने बचाव कार्य को तेज कर दिया है. (Photo: Screengrab)
जोशीमठ: खाई में गिरी बारातियों की कार, 2 की मौत, 3 लापता 
गुलमर्ग से तवांग तक...भारत के ये 5 डेस्टिनेशन हैं विंटर स्पोर्ट्स का जन्नत 
Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh Growth
UP-MP और बिहार विभाजन के 25 साल, जानिए तीन नए राज्यों की विकास यात्रा में कौन आगे निकला? 
Delhi winter
पहाड़ों पर लुढ़का तापमान… क्या दिल्ली भी जल्द ठंड से कांपेगी? 
how people in uttarakhand contribute under pm modi's leadership
उत्तराखंड मोहत्सव में क्या बोले योगी आदित्यनाथ? 

हादसे की सूचना मिलते ही ज्योतिर्मठ पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए. अंधेरा बढ़ने के बावजूद रेस्क्यू टीमों ने राहत कार्य तेजी से शुरू किया. खाई की गहराई और दुर्गम भू-भाग के कारण बचाव अभियान में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन टीमों ने दो अन्य यात्रियों मनवर (28) और पूरन सिंह (55) को बाहर निकालने में सफलता हासिल की. दोनों गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

Advertisement

अनियंत्रित होने से हादसा

ड्राइवर कमलेश भी हादसे में घायल हुआ है और पुलिस उसके बयान का इंतजार कर रही है ताकि दुर्घटना के सही कारणों की पुष्टि की जा सके. शुरुआती जांच में वाहन के नियंत्रण खोने को हादसे की वजह बताया जा रहा है, हालांकि सड़क की स्थिति और वाहन की तकनीकी जांच भी की जाएगी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि हेलंग-उर्गम मार्ग पर कई मोड़ बेहद खतरनाक हैं और इस सड़क पर पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. ग्रामीणों ने सड़क की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और बैरियर लगाने की मांग उठाई है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लग सके.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement