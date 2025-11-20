चमोली में खाई में गिरी सूमो, दो युवकों की मौत, तीन की हालत गंभीर

उत्तराखंड के चमोली जिले में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना ज्योतिर्मठ क्षेत्र के हेलंग-उर्गम मोटर मार्ग पर स्थित पावर स्टेशन के पास हुई, जहां एक सूमो वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. वाहन में कुल पांच लोग सवार थे, जो एक शादी समारोह से लौट रहे थे.

हादसे में दो लोगों की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि हादसा शाम के समय हुआ जब वाहन उर्गम से ज्योतिर्मठ की ओर लौट रहा था. सूमो चालक कमलेश (25), जो पल्ला ज्योतिर्मठ का निवासी है, वाहन पर नियंत्रण खो बैठा जिससे गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दो युवकों ध्रुव (19) और कनहैया (19) की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों मृतक सुलाड़ गांव के निवासी थे और शादी के मेहमान के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए थे.

हादसे की सूचना मिलते ही ज्योतिर्मठ पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए. अंधेरा बढ़ने के बावजूद रेस्क्यू टीमों ने राहत कार्य तेजी से शुरू किया. खाई की गहराई और दुर्गम भू-भाग के कारण बचाव अभियान में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन टीमों ने दो अन्य यात्रियों मनवर (28) और पूरन सिंह (55) को बाहर निकालने में सफलता हासिल की. दोनों गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

अनियंत्रित होने से हादसा

ड्राइवर कमलेश भी हादसे में घायल हुआ है और पुलिस उसके बयान का इंतजार कर रही है ताकि दुर्घटना के सही कारणों की पुष्टि की जा सके. शुरुआती जांच में वाहन के नियंत्रण खोने को हादसे की वजह बताया जा रहा है, हालांकि सड़क की स्थिति और वाहन की तकनीकी जांच भी की जाएगी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि हेलंग-उर्गम मार्ग पर कई मोड़ बेहद खतरनाक हैं और इस सड़क पर पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. ग्रामीणों ने सड़क की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और बैरियर लगाने की मांग उठाई है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लग सके.



